Festival international de piano de La Roque d’Anthéron 2024

20 juillet – 20 août 2024

530 artistes invités

92 concerts programmés 73 concerts payants 13 concerts avec orchestre



Ouverture billetterie

Internet 16 mai

Guichet et tel : 21 mai

Programme

Direction Artistique : René Martin et l’équipe du CRÉA

16 juin, Pianos en fête dans le village de La Roque d’Anthéron

20 juillet, Concert d’ouverture de la 44e édition, Maria João Pires piano – Orchestre de chambre de Paris – Gordan Nikolić violon et direction

23 – 24 – 25 – 26 juillet, Séjour « Lycéens au Festival », en partenariat avec la Région Sud

29 juillet, Nuit du piano Musique française, Rémi Geniet piano, Quatuor Modigliani quatuor à cordes, Jean-Frédéric Neuburger piano

4 août, Carte blanche à Alexandre Kantorow

7 – 8 – 9 août, Passé au présent : À la découverte d’un compositeur : Florent Boffard et ses amis

7 > 15 août – Ensembles en Résidence

– Master classes des Ensembles en Résidence, du 7 au 14 août

– Tournée « Sur les Routes de Provence » du 7 au 14 août, avec le Département des Bouches-du-Rhône, partenaire principal

15 août – Journée des Ensembles en Résidence

> Concerts gratuits dans La Roque d’Anthéron, à 11h, 14h, 16h et 17h30

> Soirée des Ensembles en Résidence à 20h

14 août, Nuit du piano Mozart, Éric Lu piano, Dang Thai Son piano et Sophia Liu piano, Sinfonia Varsovia, Gordan Nikolić direction

16 août, Nuit du piano Fauré – Carte blanche à Renaud Capuçon

Renaud Capuçon violon, Anna Agafia Egholm violon, Paul Zientara alto, Stéphanie Huang violoncelle, Lucas Debargue et Guillaume Bellom piano

20 août, Concert de clôture : Adam Laloum piano

Scènes

Auditorium du Parc – La Roque d’Anthéron – 2020 places

La conque de la scène principale accueillera les concerts en après-midi et soirées.

L’occasion de profiter de l’acoustique exceptionnelle de l’auditorium de plein air, sous les lueurs de fin d’après-midi ou le ciel étoilé de Provence.

Cloître de l’Abbaye de Silvacane – La Roque d’Anthéron – 332 places

L’histoire de La Roque d’Anthéron est étroitement liée à celle de l’Abbaye de Silvacane.

C’est en effet sur les terres de Guillaume de La Roque que des religieux cisterciens commencent les fondations de l’abbaye, en 1144. Le visiteur est frappé tant par la puissanceet l’équilibre de l’ensemble que par la beauté et le dépouillement qui caractérisent Silvacane, véritable joyau des abbayes cisterciennes de Provence aux côtés de Sénanque et duThoronet.

Centre sportif et culturel Marcel Pagnol – La Roque d’Anthéron – 176 places

C’est en août 2016 qu’a été donné le 1er coup de pioche, et en décembre 2017 que le CSC a été ouvert au public. 16 mois de travaux intenses pour faire d’une ancienne gare transformée dans les années 1960 en centre nautique, un Centre Sportif et Culturel doté d’un gymnase, d’un dojo, d’une salle des fêtes et de tous les locaux “techniques” nécessaires.

Parvis de Notre-Dame de l’Assomption – Lambesc – 495 places

L’église Notre Dame de l’Assomption de Lambesc est de pur style baroque. Datant du

XVIIIème siècle et construite sur le lieu du Château Saint Eldrad, elle possède un vaste dôme de forme octogonale qui lui confère une grande luminosité. Ses dimensions, assez inhabituelles pour une église paroissiale, sont l’héritage du passé de Lambesc, à l’époque où la ville accueillait les Assemblées Générales des Communautés de Provence.

Carrières de Rognes – 814 places

Les anciennes Carrières de Rognes délimitent un site naturel pittoresque, dans lequel les concerts prennent une tout autre dimension : les ombres se profilent sur les hautes falaises et du continuum des grillons s’élèvent les chants les plus purs, habile contrepoint improvisé entre la nature brute et le jazz.

Musée Granet – Aix-en-Provence 198 places

L’un des plus beaux musées de région en France. Inauguré en 1838, le musée Granet labellisé « musée de France » est une institution de la ville d’Aix-en-Provence. Celui-ci propose un parcours se développant sur plus de 4000 M2, privilégiant le fonds des peintures et des sculptures. Près de 750 oeuvres sont exposées offrant un vaste panorama de la création artistique depuis les primitifs et la Renaissance, jusqu’aux chefs-d’oeuvre de l’art moderne et contemporain de l’exceptionnelle donation Philippe Meyer, dont des tableaux et sculptures d’Alberto Giacometti.

Grand Théâtre de Provence – Aix-en-Provence – 1350 places

Le Grand Théâtre de Provence a été conçu par les architectes italiens Vittorio Gregotti et Paolo Colao. Inauguré en juin 2007, le Grand Théâtre de Provence, tout en étant une salle à l’italienne, symbolise la modernité. Avec une salle de 1370 places, il accueille des concerts symphoniques, des représentations de danse, du cirque et également des musiques dites amplifiées telles que le jazz. Reconnu pour son excellente acoustique, il permet une programmation à la fois éclectique et grandiose.

Église Saint-Jean-de-Malte – Aix-en-Provence – 420 places

L’église Saint-Jean-de-Malte (1270-1280) première église provençale de style gothique, construite par les Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, pour être le mausolée de la famille des Comtes de Provence. Elle est aujourd’hui l’église paroissiale du Quartier

Mazarin, à Aix-en-Provence, dont la charge a été confiée à une communauté de Moines diocésains. L’orgue actuel dont les panneaux peints par Sama sont dédiés à Cézanne, a été réalisé par le facteur Daniel Kern en 2006.

Château-Bas – Mimet – 700 places

À l’ubac du massif de l’Étoile s’étend un patrimoine riche d’avenir autant que de souvenirs : Château-Bas. À la bâtisse du XIVème siècle a succédé un élégant château du XVIIème nullement altéré par l’enchaînement des années. Au patrimoine de pierre s’ajoute à Château-Bas l’héritage botanique d’un parc de 5 hectares aux essences rares et arbres centenaires.

Espace Étienne Vatelot – Eygalières – 604 places

Depuis 2017, l’Espace Étienne Vatelot, du nom du célèbre luthier, est un véritable havre de paix au coeur du village d’Eygalières. Ce théâtre de verdure permet à chacun de flâner librement dans un cadre agréable et offre un écrin magnifique pour de nombreux évènements organisés en extérieur dans le village. Une fois scène et chaises installées, il devient le cadre idyllique pour tout concert. Il a d’ailleurs déjà séduit de nombreux artistes.

Théâtre des Terrasses – Gordes – 495 places

Le Théâtre des Terrasses accueille en été de nombreux spectacles. Accroché à la falaise qui lui sert de décor naturel, cet écrin minéral enchanteur est situé à quelques pas de l’église et du Château de Gordes. Les spectateurs sont toujours séduits par la proximité de la scène et le contact direct avec l’artiste. Chaque spectacle est donc un moment privilégié d’intimité et de partage.

Notre-Dame de Beaulieu – Cucuron – 363 places

À quelques kilomètres de La Roque d’Anthéron, sur l’autre rive de la Durance, le vieux village de Cucuron se distingue par sa très belle église de nef romane et d’abside gothique. Notre Dame de Beaulieu abrite l’orgue construit en 1786 par Pierre Duges, facteur d’orgue à Aix-en-Provence, à partir d’un orgue beaucoup plus ancien (1614) dû à Pierre Marchand.

Théâtre La Colonne – Miramas – 400 places

Implanté au coeur de la commune de Miramas, le Théâtre est imaginé par l’architecte Jean-Jacques Morisseau, ces deux édifices forment un ensemble harmonieux symbolisant à la fois l’éducation et la culture. Conçu dans une perspective de synergie, ils sont reliés par des coursives et des passages, favorisant ainsi les échanges entre les deux univers. Par ailleurs, Morisseau a apporté un soin particulier au choix des matériaux, privilégiant ceux qui offrent une acoustique optimale.

Théâtre Jean Le Bleu – Manosque – 600 places

Dans la ville de Jean Giono, à proximité du Centre Ancien de Manosque, le Théâtre Jean le Bleu propose, depuis 1987, une programmation culturelle variée et est devenue l’un des principaux lieux culturels de notre région.

Basilique de Saint-Maximin – La-Sainte-Baume – 700 places

Dominant la ville, la Basilique de Saint-Maximin la Sainte Baume attire tous les regards. La basilique Sainte-Marie-Madeleine, débutée en 1295 est le plus important édifice religieux de style gothique bâti en Provence. Son imposante architecture abrite de nombreux trésors.

Mot du président Jean-Louis Blanc

« La 44ème édition du Festival international de piano de La Roque d’Anthéron aura lieu du 20 juillet au 20 août 2024. Depuis sa création, en 1981, le Festival n’a cessé de se développer, tout en conservant ce qui lui a valu l’amour et la fidélité de son public : les après-midi et soirées musicales en plein air dans la beauté végétale du Parc du Château de Florans, la présence d’artistes de renommée mondiale et l’occasion de découvrir, à l’orée de leur carrière, les plus remarquables des jeunes musiciens, l’ouverture à tous les publics, des mélomanes passionnés aux sorties familiales, mélangeant les générations et les publics moins avertis, des oeuvres composant un voyage à travers toutes les époques de la musique du baroque au contemporain, un ancrage local s’appuyant sur un grand nombre de bénévoles fidèles et amoureux du festival, qui réservent le meilleur accueil au public dans une grande simplicité. Tout cela n’aurait pas été possible sans la vision de ses créateurs, Paul Onoratini le fondateur et René Martin, directeur artistique depuis l’origine, dont le talent, le dynamisme et la créativité ont fait du Festival le rendez-vous d’été le plus réputé en Europe pour le piano. Et sans les enfants de Paul qui, année après année, en ont assuré la pérennité. Sans le soutien constant des collectivités publiques locales, Département des Bouches-du-Rhône, Métropole Aix Marseille-Provence, Région Sud et Mairie de La Roque d’Anthéron. Sans enfin celui des mécènes privés, entreprises et particuliers, en fort développement. C’est aussi grâce à ces soutiens que le Festival a pu multiplier les concerts dans toute la région, développer les initiatives tournées vers la formation de jeunes musiciens, et aller à la rencontre de nouveaux publics. En 2023, un Fonds de dotation rassemblant des mécènes privés, créé à l’initiative de Xavier Moreno, président de l’École Normale de Musique de Paris – Alfred Cortot, mécène lui-même très engagé dans la musique classique, a pris le relais de la famille Onoratini pour la propriété du site du Parc de Florans et la responsabilité d’assurer la pérennité et le développement du Festival. Tous les amoureux du Festival se sont réjouis que s’ouvre une nouvelle phase d’évolution qui préserve la continuité de ce formidable héritage et permette de se projeter dans l’avenir.Fidèle festivalier depuis trente ans, c’est pour moi un grand honneur et un engagement fort d’en assurer aujourd’hui la présidence. Au nom du public je voudrais remercier chaleureusement tous ceux qui ont oeuvré à faire du Festival ce lieu unique de rayonnement régional et international, qui en ont assuré le développement et la pérennité, et qui lui donnent les moyens d’offrir encore plus de découvertes musicales à un public toujours plus large. Partageons cette année encore de belles émotions musicales sous le ciel étoilé de Provence ! »