La voie dragon – Ed. Glénat

La voie dragon est un one shot, d’Ethan Young, paru aux éditions Glénat, en mars 2024. Une bande dessinée qui présente une aventure fantastique, dans la Chine ancestrale, un récit initiatique teinté de magie, pour un prince qui va devoir sauver son clan.

Le clan Wong emprunte la voie dragon, pour tenter de rejoindre le Vieux pays. Une femme vient voir l’officier Cheung, pour avoir des nouvelles. Ce dernier explique que le seigneur Wong a été désagréable toute la matinée, comme à son habitude. La femme, demande alors à son officier ce que lui voulait son frère. L’officier Cheung affirme alors qu’il demandait encore l’impossible ! La sœur du seigneur ne semble pas surprise. Elle affirme que cela est à cause de Qan, un bonimenteur, que le seigneur s’est choisi comme conseiller. Cheung affirme que ça fait six mois que le clan tout entier se dirige dans la mauvaise direction… La femme répond que son frère a toujours été stupide, et que maintenant il est même imprudent ! Cheung préfèrerait suivre les ordres du jeune prince… Le prince Sing, héritier du clan, n’est d’ailleurs pas très loin, admirant le ciel.

Le récit est assez dense, très complet, plein de rebondissements, offrant un beau moment de lecture. S’inspirant de la culture chinoise, la bande dessinée présente une quête initiatique, pour le jeune prince, qui va devoir faire ses preuves. Entre attaque surprise, ennemis, trahison, vengeance, secrets de famille et magie, le héros va devoir apprendre rapidement et faire des choix, pour sauver son clan et sa famille. Le chaos règne et des amitiés se nouent, dans cet album surprenant, à l’univers magique. Le récit d’aventures offre toujours ce qu’il faut, proposant peu de temps de repos, pour les différents personnages à découvrir. Une belle découverte, pour tout public, avec ce qu’il faut de surprise, combat, magie, rebondissements, méchant, tendresse, avec un trait plaisant et efficace. Le récit aborde aussi les thèmes du deuil, du déracinement, de la famille, des responsabilités, de la transmission et de la loyauté.

La voie dragon est un récit complet d’aventure fantastique, des éditions Glénat. Un album, pour tout public, plutôt bien mené. Il s’inspire de la culture chinoise pour offrir une quête initiatique pleine de rebondissements, de sens et de magie.

