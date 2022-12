Cinq Mondes : Découvrez le Calendrier des Constellations

Pourquoi ne pas finir l’année en beauté ? Cinq Mondes propose un calendrier de l’Après pour que nous puissions profiter de la magie de Noël jusqu’au jour de l’An. Le Calendrier des Constellations est superbe, il se compose de 7 cases qui renferment des best-sellers de la marque, avec en prime un bijou scintillant signé Hipanema.

Cinq Mondes : Des soins naturels bio et aromatiques

Souvenez-vous, il y a quelques années, je ne tarissais pas d’éloges sur Cinq Mondes autour d’une sélection de soins que j’avais eu le plaisir de tester (voir mon article ICI). Depuis, je continue d’être charmée par la marque, séduite par les produits qu’elle propose en ligne ou dans les instituts. Pour plusieurs raisons, déjà parce qu’ils sont certifiés bio, donc naturels pour la peau, et cela compte. Et parce que Cinq Mondes s’inspire de la beauté du monde, autour de rituels ancestraux qui misent sur la sensorialité et le bien-être, grâce notamment aux plantes médicinales.

Le Calendrier des Constellations

J’ai d’abord été séduite par l’esthétisme du calendrier de l’Après Cinq Mondes. Sa couleur bleu marine est mise en valeur par de belles constellations dorées. Le thème céleste prend tout son sens ici avec ces étoiles qui scintillent de mille feux. Son format ressemble davantage à un coffret que l’on ouvre pour entrevoir 7 cases joliment illustrées elles aussi. Il suffit de faire glisser chaque case pour en découvrir son contenu. Soit, 6 soins, quelques échantillons et la case bonus, le fameux bijou signé Hipanema.

Mon avis sur le calendrier (attention spoilers)

Et pour la création de ce premier calendrier, Cinq Mondes s’est entourée de la marque de bijoux ethniques Hipanema que je connais très bien, car je suis moi-même cliente. C’est d’ailleurs ce qui a aiguisé ma curiosité au départ, cette pièce maîtresse du calendrier, ce bijou, à quoi peut-il ressembler, j’avais hâte ! Et j’ai bien fait d’attendre, car la case n°7 renferme un joli bracelet en laiton plaqué or 18 carats. Il est ma-gni-fique ! D’ailleurs, si je l’avais vu en vitrine, je l’aurais acheté sans hésitation. Il s’accordera parfaitement à diverses tenues : une jolie robe, un ensemble élégant, pour rehausser une tenue plus relax ; je suis convaincue qu’il va beaucoup plaire. Il est assez fin, couleur or donc, recouvert d’un jeu de perles d’onyx noires avec en prime de petites pampilles qui ajoutent du caractère au tout.

Une routine de soins complète

Cinq Mondes a eu envie de proposer une routine complète dans le calendrier de l’Après. Soit, 6 cases, qui renferment des soins complémentaires à combiner ensemble. J’ai pu découvrir quelques produits iconiques, dans des formats voyages essentiellement.

Il y a donc :

La lotion Phyto-Peeling

La pâte de Fleurs

Un masque Kaolin et Fleurs

Une crème Confort Intense

Une purée de Papaye

Un baume aux Trois Huiles Ayurvédiques

Trois doses d’essai de la gamme Gétô Suprême

Je tiens absolument à vous faire un top 3 de mes produits préférés, même s’ils sont tous excellents. Sans surprise, mon addiction aux gommages corporels a pris le dessus, et je dois bien reconnaître que la Purée de Papaye vaut le détour ! Il s’agit d’une douche exfoliante pour le corps qui sent bon les îles. J’ai bien aimé le combo gel douche/gommage qui permet de gagner du temps sous la douche. Le gommage est relativement doux pour la peau, c’est agréable.

En deuxième position, je dirais le masque Kaolin et Fleurs que je connais déjà en réalité. Si vous recherchez un produit qui illumine le teint, le tonifie, alors vous allez beaucoup l’aimer. Je conseille quand même de ne pas le laisser poser trop longtemps, quelques minutes tout au plus. Il est top et sent divinement bon !

Enfin, cela a été difficile de départager, mais je mettrais quand même le baume aux 3 huiles ayurvédiques qui pour le coup représente bien la marque en elle-même. Ici, on est sur une sensorialité sans égal. À l’utilisation, on se retrouve dans une bulle de douceur intense. Encore une fois, l’odeur est complètement dingue. La texture glisse sur la peau et ne colle pas. Il laisse la peau hydratée, embellie. Je conseille notamment de l’utiliser sur les jambes en hiver, elles vont adorer se faire dorloter.

Pour celles qui souhaitent s’emparer du calendrier de l’Après Cinq Mondes, vous êtes encore dans le temps. Rendez-vous sur le site officiel de la marque pour vous en emparer. N’hésitez pas à regarder les coffrets qu’elle propose pour Noël. Et sachez qu’à partir de 150 € d’achat, Cinq Mondes offre une Spoon Gua Sha en pierre de jade, avec le code GUASHA.