Cinq Mondes : Des soins réconfortants aux senteurs aromatiques

Lorsque l’automne arrive, j’aime prendre soin de ma peau avec des produits sensoriels propices au bien-être et à la détente. Récemment, j’ai pu découvrir la marque Cinq Mondes qui propose justement une gamme phyto-aromatique enveloppante, absolument délicieuse. J’ai notamment pu goûter au plaisir d’un Spa à la maison avec une huile de douche et bain, une bougie parfumée et un masque détoxifiant que j’avais hâte de vous présenter.

Ah l’automne ! J’ai l’impression de me répéter, mais il s’agit clairement de ma saison préférée. J’aime ses paysages colorés, l’ambiance chocolat chaud sous un plaid et plus encore, mes routines soins hyper réconfortantes. Et pour tout vous dire, je ne connaissais pas du tout la marque Cinq Mondes, jusqu’à ce que j’ai la chance de tester ces produits. Bien sûr, je savais que la marque était plus que reconnue en tant Spa. Mais je n’avais aucune idée de ce qu’elle valait en terme de soins, même si je m’attendais à des produits très cocooning.

Cinq Mondes : Des soins naturels, sans paraben ni silicone

La marque Cinq Mondes, c’est le bien-être avant tout ! Elle s’engage à proposer le meilleur à ses clientes Spas et utilisatrices de soins, à savoir une charte stricte basée sur trois principes fondamentaux :

Des cosmétiques bio ou d’origine naturelle

Sans paraben, phénoxyéthanol, silicones, huiles minérales ou colorants artificiels

Testés sous contrôle dermatologique

Les produits qu’elle propose sont nombreux et se complètent lors de routines visage et corps. On retrouve également des bougies de massage aux fragrances gourmandes et addictives.

J’ai d’abord été charmée par l’univers autour de ces produits, notamment leur esthétisme, à commencer par les packagings. Ce qui frappe, c’est leur élégance, avec la marque écrite de façon argentée, l’univers épuré presque minimaliste et ces illustrations de feuilles et fleurs tout en discrétion. À l’intérieur, de superbes flacons colorés que l’on a forcément hâte de découvrir plus en détail.

Huile Phyto-Aromatique de douche et bain

Vous êtes plutôt bain ou douche ? Personnellement, je suis dingue de douche. L’huile Phyto-Aromatique fait partie de ces produits très doux sur la peau, telle une caresse. Étant donné qu’il s’agit d’une huile, je m’attendais à très peu de mousse. Eh bien pas du tout ! La mousse est bien là, présente et généreuse. L’odeur d’absolu de rose et d’huile essentielle de gingembre forment un tout très réussi. Deux senteurs que j’aime tout particulièrement. Après la douche, on se sent comme apaisé, sûrement les huiles essentielles qui apportent leur lot de réconfort. Et même si je trouve que son prix est onéreux (29 € les 200 ml) je suis certaine de le racheter.

Le masque Kaolin et fleurs : détoxifie, lisse et illumine

Si j’aime cette saison, il est clair que ma peau l’aime un peu moins. Et ce n’est pas le masque sur le visage toute la journée qui arrange les choses. Pour palier à cela, j’ai utilisé le masque Kaolin une fois par semaine, parce que je trouve qu’il détoxifie presque “trop bien”, au risque d’assécher ma peau si je le faisais plusieurs fois par semaine. Je le laisse poser 5 minutes. Son duo d’argile à l’extrait de fruits et fleurs bio est idéal pour les peaux grasses notamment. Elle sera également efficace sur les impuretés que peut laisser le masque en fin de journée. C’est pour cette raison que je préfère l’utiliser le soir avant d’aller me coucher. L’odeur quant à elle est merveilleuse !

La bougie Phyto-Aromatique “Rituels de Bingalore”



Je garde le meilleur pour la fin avec cette bougie phyto-aromatique à l’absolu de vanille et huiles essentielles de cardamome. Vous ne serez pas surpris si je vous dis qu’elle est très gourmande. Alors, la vanille on aime ou on n’aime pas, personnellement je trouve que c’est une senteur classique, que j’apprécie toujours de retrouver dans les cosmétiques. Ici, l’odeur de vanille est plutôt adoucie par la cardamome, ce qui fait qu’on la sent très peu finalement. Une bougie que je conseille de mettre à l’entrée d’une maison pour se sentir encore plus à l’aise lorsque l’on rentre chez soi.

En conclusion

Avec cette sélection de produits testés, j’ai pu me faire un vrai premier avis sur Cinq Mondes. Je dois dire que j’ai été agréablement surprise par la variété des senteurs. Chaque produit a vraiment sa propre identité. J’ai apprécié les textures, le côté gourmand et réconfortant de l’huile de bain. Bref, je suis conquise, même si j’avoue trouver les coûts un peu élevés. Mais je me dis que cela peut aisément remplacer le Spa que je ne peux pas m’offrir à cause des problèmes sanitaires actuels. Un bon compromis donc, avec ces produits qui nous donnent l’impression de créer un institut à la maison.