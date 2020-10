Un homme comme une autre est un récit émouvant, des éditions Soleil, paru en septembre 2020. Une bande dessinée de Stéphane Betbeder et Federico Pietrobon, plutôt surprenante, entre thriller psychologique, surnaturelle et anticipation…

Une personne allume une petite caméra. Elle met de la lumière, installe une chaise, avant de s’asseoir dessus. Cette personne s’adresse à sa petite princesse, sa fille. C’est un père qui tente de s’expliquer, car il n’a pas trouvé mieux pour dire tout haut ce qu’il n’a pas réussi à dire en face, à sa fille. Il ne sait pas parler aux enfants et il n’a jamais su. Il pensait qu’en devenant père, il saurait. Mais, malheureusement, il n’y arrive toujours pas. On ne choisit pas ses parents, donc parfois c’est pour le meilleur, mais souvent c’est pour le pire… Il n’a rien à reprocher à la maman, elle a toujours fait ce qu’il fallait. Le seul qui est à blâmer c’est lui, et s’il n’a aucune excuse, il a, malgré tout, quelques raisons à donner. Aujourd’hui, sa fille est trop petite pour comprendre, c’est donc à sa fille adulte qu’il transmet ce message, lorsqu’elle sera en âge de comprendre…

La bande dessinée est divisée en acte, offrant un découpage efficace et plaisant, pour cet ouvrage de 192 pages. Le récit est assez dense, cependant très détaillé, présentant les personnages, l’ambiance, puis le problème qui arrive petit à petit. Yann, père de la jeune Aïda, développe une transformation physique, qui le handicape de plus en plus. Une mutation étrange, qui n’a ni explication, ni remède… A travers ce récit original et étrange, la bande dessinée dénonce aussi certains sujets actuels, comme les perturbateurs endocriniens, la notion de genre, la parentalité, les difficultés de la recherche et de la médecine, entre autres. Menée comme un thriller psychologique, l’histoire devient aussi très enrichie, avec des informations, des investigations. C’est aussi un regard inquiétant sur la société d’aujourd’hui, qui est à découvrir dans ce roman graphique. Le dessin est assez simple, moderne et efficace, légèrement coloré est assez plaisant.

Un homme comme une autre est un récit complet des éditions Soleil, qui présente une histoire émouvante et inquiétante, d’une transformation physique, d’un handicap inexplicable, d’un père qui tente de se raccrocher à sa fille…