Secrets de Miel : L’apithérapie au service de la beauté & du sommeil

Si comme moi, vous appréciez le miel dans la composition de vos produits de beauté, je vous encourage à jeter un coup d’œil du côté de Secrets de Miel. J’ai reçu quelques produits de la marque dont j’avais envie de vous parler. Savons pour visage et corps, bougie gourmande ou encore infusions pour gagner en bien-être et sérénité. Une jolie marque française fondée sur une valeur sûre : l’apithérapie.



Secrets de Miel : Une marque made in France

Vous n’avez peut-être jamais entendu parler de Secrets de Miel, cette jolie marque française créée par la charmante Elise Hernae. Depuis sa plus tendre enfance, le miel prend une place toute particulière dans son cœur, au point d’en faire son métier quelques années plus tard. Avec Secrets de Miel, elle surprend par son approche qui consiste à miser sur des ambassadrices passionnées, pour mettre en valeur la marque auprès de futures utilisatrices.

Au programme : des soins, mais aussi quelques indispensables pour notre bien-être au quotidien. Avec un seul mot d’ordre : miser pleinement sur les vertus du miel, au cœur des ruches. Les produits proposés sont 100 % d’origine naturelle, sans silicone ni paraben et forcément, non-testés sur les animaux. Pas étonnant donc qu’elle rencontre autant de succès partout en France. Puisqu’en plus de faire la joie de ses utilisatrices, elle offre l’opportunité de travailler autour d’une passion qui nous anime tous : la beauté !

Secrets de Miel : Un large choix de produits soins visage & corps



Je vous encourage vivement à vous rendre sur le site officiel de la marque pour découvrir l’étendue des produits qu’elle propose. Mais en attendant, j’avais envie de vous parler des produits que j’ai pu découvrir, à commencer par les savons Secrets de Miel.

Les savons Secrets de Miel

Le savon fait de plus en plus partie de ma routine soins en général. Encore plus en ce moment… Lavage des mains 10 fois par jour, autant être bien accompagnée si vous voyez ce que je veux dire.

Parmi les savons que j’ai testés et que j’ai beaucoup aimé, il y a le savon corps au Miel de Printemps et Cire d’abeille. L’odeur est très agréable, plutôt discrète, je l’aime beaucoup pour le lavage des mains, plus encore que pour le corps. Il est saponifié à froid, comme tous les savons proposés par Secrets de Miel. Il se compose d’huiles d’olive, de coco, de karité, de cire d’abeille et de miel de Printemps. Je conseille de le mouiller longuement pour qu’il ressorte une mousse onctueuse. Et en plus, il conviendra aux plus petits, pratique donc.

Autre savon que j’ai beaucoup apprécié : Le savon visage au miel de thym et charbon végétal qui a été pensé pour les peaux ternes en manque d’hydratation. Je l’utilise après avoir démaquillé ma peau pour retirer tous les résidus de produit. Je suis amoureuse de son odeur qui change clairement de mes habitudes. Le charbon agit rapidement sur la peau et me donne l’impression d’avoir un visage tout propre, lissé et bien plus doux. Bon à savoir, la marque propose aussi des produits pour les hommes dont le savon de rasage au miel d’eucalyptus, qui promet rasage facile et fraîcheur.

Secrets de Miel nous aide à dormir plus sereinement

Parmi les autres produits que j’ai apprécié, il y a toute une série visant à nous apaiser pour dormir plus sereinement.

La bougie “La vie est miel” est un concentré de miel à elle toute seule. C’est bien simple, elle dégage du parfum intensément sans forcément l’allumer. Et lorsqu’elle brûle, elle embaume la pièce toute la journée. Je préfère vous prévenir, il faut vraiment apprécier l’odeur du miel pour aimer cette bougie.

Autre produit que j’ai adopté directement : “L’infusion sérénité Api’Zen”. Que dire si ce n’est qu’il s’agit d’un coffret de 20 infusettes de verveine, mélisse, tilleul, lavande et aubépine bio. Elle est délicieuse et réussit à m’apaiser le soir avant d’aller me coucher. Et pour ceux qui souffrent de troubles du sommeil, d’autres produits ont été pensé par la marque : le miel aux huiles essentielles Douce Nuit à ajouter à votre tisane, un spray Phyto Nuit ou encore une huile de massage relaxante.

Que vous soyez amoureux de miel ou simplement curieux d’en apprendre un peu plus sur la marque, je vous encourage à vous rendre sur le site officiel. Et pour celles qui aimeraient aller encore plus loin dans la démarche et présenter les produits à domicile, n’hésitez pas à en faire la demande en ligne.