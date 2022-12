L’école des loisirs Récréative – Des puzzles pour Noël !

Les éditions L’école des loisirs présentent, dans sa collection Récréative, un bel éventail de puzzles, pour le Noël des petits et grands. En effet, la collection s’enrichit en cette fin d’année. Elle propose aux enfants de retrouver leurs héros préférés, à travers un jeu indémodable !

Parmi les nouveautés, il y a le coffret de quatre puzzles évolutifs Jour de fête chez les Toutous, à découvrir et offrir. Un coffret coloré, avec quatre puzzles, de 24, 36, 49 et 64 pièces à retrouver et réaliser. Un jeu plaisant, qui propose un retour au calme, tout en retrouvant les héros des albums. Ici le coffret se veut évolutif. Il est donc adapté aux enfants, à partir de 3 ans de se réaliser et d’évoluer. Ils seront ravis lorsqu’ils réussiront le premier puzzle seul, puis le deuxième et ainsi de suite. Ils verront par eux-mêmes leur progression, leur faciliter à solutionner le problème, et cela avec leurs héros. Les grandes et belles illustrations sont à l’image des héros, colorées, pétillantes et pleines de vie !

Pour les enfants plus grands, à partir de 6 ans, Chien Pourri, un grand classique et un incontournable, est également à retrouver à travers un joli coffret puzzle. Celui-ci propose de réaliser une belle illustration, avec l’aide de 200 pièces ! Une boîte intitulée Le Paris des Parichiens, qui invite à découvrir une carte de Paris toute illustrée. Des motifs et des éléments seront à retrouver dans le puzzle, en référence avec les albums. Le puzzle est aussi un grand cherche et trouve inédit, avec un poster modèle inclus. Une invitation ludique, pour un jeu dans lequel les enfants retrouveront l’univers rigolo de Chien Pourri.

Les Toutous et Chien Pourri sont à retrouver à travers des coffrets de puzzles, pour ce Noël. Des puzzles qui viennent compléter la collection Récréative, des éditions L’école des loisirs, pour le plus grand plaisir des enfants, qui vont pourvoi retrouver et jouer avec leurs héros.