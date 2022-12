LEGO® à gogo – Ed. Eyrolles

LEGO® à gogo est un bel ouvrage, de Jeff Friesen, paru aux éditions Eyrolles, en octobre 2022. Un livre qui propose une trentaine de modèles de ponts, bateaux, fusées, trains… Une invitation à la découverte des plus grands exploits de l’ingénierie, avec les petites briques !

Après un sommaire très complet et sobre à la fois, un avant-propos explique que chaque projet LEGO® est un projet d’ingénierie. Un processus de conception technique, dans lequel il y a un défi, une solution, un prototype, des performances et des améliorations. L’explication va plus loin en associant LEGO® et ingénierie. En effet, chaque nouvelle brique est le résultat d’une conception rigoureuse. Cela passe par plusieurs versions, avant de trouver l’objet final. Les matériaux et les techniques sont toujours à affiner pour rendre la production de LEGO® plus efficace et plus respectueuses de l’environnement.

Par la suite, c’est un guide de construction qui est à découvrir. Ensuite on retrouve la première partie consacrée aux ponts et tunnels. Ainsi l’ouvrage propose, à partir de LEGO® classiques, de s’amuser à construire une trentaine de répliques des plus grands exploits de l’ingénierie de l’humanité. Les créateurs, petits et grands, vont pouvoir construire ponts suspendus, trains à grande vitesse, sous-marins, gratte-ciels, ballons dirigeables… On y redécouvre les principes fondamentaux sur lesquels reposent ces structures, pour pouvoir rendre les créations en LEGO® plus réalistes.

Le livre est riche intéressant, captivant, entre documentaire et loisirs créatifs. Il invite à entrer dans le monde fascinant de l’ingénierie en réalisant, en LEGO®, quelques merveilles de technologie. L’ensemble très bien décrit, permet de pouvoir parfaitement réaliser tous ces projets. Les éléments sont détaillés et les étapes faciles à suivre, même pour les enfants. Les résultats sont captivants, ils plairont tant aux petits qu’aux grands fans !

LEGO® à gogo est un bel ouvrage, surprenant et intéressant, des éditions Eyrolles. Un livre qui propose de découvrir, avec l’aide de petites briques, entre autres, les plus grands exploits de l’ingénierie. Ainsi une trentaine de modèles de ponts, bateaux, fusées, trains, bâtiments et bien d’autres encore sont suggérés. Un livre qui saura faire des heures, il est dons à déposer au pied du sapin de Noël !

