C’est aux éditions Usborne qu’est paru, en octobre 2022, le coffret Mon jeu de petits chevaux – Les animaux, pour les enfants à partir de 3 ans. Un joli coffret qui invite les plus jeunes enfants à découvrir un jeu de société, à travers des règles simples et un graphisme enchanteur.

Le coffret de jeu complet se compose de quatre plateaux à attacher ensemble, comme un puzzle. Il y a aussi seize pions de quatre couleurs différentes, un dé et un livret avec les règles du jeu. Le plateau est facile à assembler, il plaira aux enfants. L’univers est coloré et attrayant, avec des animaux de la jungle, offrant un brin d’exotisme au jeu classique, qui peut paraître ringard. Le livret de règles du jeu propose différentes façons de jouer. Ainsi les plus jeunes joueurs pourront jouer à une variante plus simple et moins longue.

Les jeux sont plaisants, permettant une première approche des jeux de société, pour apprendre à compter, patienter, attendre son tour… Le jeu des petits chevaux est un grand classique. Il est ici un peu remanié, pour plaire aux petits comme aux grands. En effet, il existe différentes manières de jouer, afin de satisfaire le plus grand nombre. Les règles des jeux sont bien expliquées et illustrées, pour les enfants un peu plus grands, qui savent lire. Selon la version choisie, les parties sont plus ou moins longues, permettant aussi de s’adapter à l’âge des enfants. Le jeu est donc évolutif, invitant à commencer par une version simple, avant de découvrir la véritable version des petits chevaux.

Mon jeu des petits chevaux – Les animaux est un coffret complet et évolutif, des éditions Usborne. Un jeu parfait pour débuter les jeux de société, avec ce classique revisité, adapté aux jeunes joueurs. Une idée cadeau simple et efficace, colorée et plaisante, à déposer au pied du sapin de Noël.

Lien Amazon