L’intégrale du Sacré Père Noël est un recueil des éditions Grasset jeunesse, paru en novembre 2022. Un livre qui regroupe les deux albums cultes, Sacré Père Noël et Les vacances du Sacré Père Noël, de Raymond Briggs. Un bel ouvrage qui va continuer à charmer et faire rire des générations d’enfants.

Le Père Noël dort, il est dans son lit et rêve de vacances au soleil. Son réveil sonne, son rêve est brisé… Il se redresse dans son lit, et voit la date du jour, sur le calendrier. C’est le 24 décembre, c’est déjà la veille de Noël ! Le vieil homme met ses pantoufles, sa robe de chambre et va regarder par la fenêtre. Là, il découvre qu’il y a de la neige dehors. Il descend les escaliers et fait chauffer sa bouilloire. Il va aux toilettes et affirme qu’il déteste l’hiver, avant de retrouver ses cerfs et de leur donner à manger.

Le héros de Raymond Briggs, Sacré Père Noël est à retrouver dans cette intégrale qui réunit deux aventures du sacré personnage. Deux classiques à retrouver et à partager, qui passent ainsi de génération en génération. Les deux histoires sont pleines d’humour, mais aussi de tendresse, présentant ainsi la magie de Noël. Le personnage, un peu bougon est rapidement attachant. Il y a peu de texte, beaucoup d’images, dans cette bande dessinée jeunesse, qui plaira aux jeunes lecteurs. Ainsi, il faut observer, regarder les cases, pour comprendre l’aventure qui se dévoile… Des détails se glissent, apportant aussi un brin d’humour. Le dessin est très plaisant, plutôt rond, expressif et amusant.

L’intégrale du Sacré Père Noël est un bel album, qui réunit deux best-sellers de Raymond Briggs. Un beau livre, des éditions Grasset, qui s’intéresse, de manière humoristique, à la vie du Père Noël, sacré bonhomme qui va bientôt affronter une longue nuit d’hiver et distribuer les cadeaux.

Lien Amazon