Trouvez votre voie professionnelle grâce à Genyo

Genyo.app est un site web sur lequel vous avez la possibilité de passer un test afin de définir votre personnalité et découvrir quels métiers sont les plus cohérents pour vous.

Ce test s’adresse à toute personne à la recherche d’une voie professionnelle, qui ne savent pas encore vers quel métier aller. Que vous soyez étudiant, en reconversion ou intéressé par une éventuelle future reconversion professionnelle, ce test est fait pour vous. En effet, trouver sa voie ou se décider pour une carrière future peut s’avérer très difficile, d’autant plus que les possibilités sont multiples et que la possibilité de se reconvertir après plusieurs années dans un secteur d’activité n’est pas toujours chose aisée.

Genyo a développé un test de plus de 60 questions. Ce test pourrait s’apparenter à un bilan de compétences en version express, très rapide et bien moins cher. En effet, le test Genyo comporte de nombreuses questions réparties en deux, vous permettant premièrement d’en savoir plus sur votre personnalité, et en second temps de découvrir quels sont les métiers qui sont les plus cohérents pour votre avenir.

Nous avons pris part au test afin de nous faire notre propre avis, voici comment se déroule le test :

Rendez-vous sur le site www.Genyo.app sur lequel vous trouverez d’autres informations sur leur procédé et sur le test. Pour effectuer le test, il suffit de cliquer sur le bouton « faire le test » qui vous redirige sur la page de paiement. Il est nécessaire de payer en amont pour passer le test. Le test coûte 39 euros (cela peut paraitre couteux mais comparé à un bilan de compétences qui avoisine en général les 2000 euros, on s’en sort pas trop mal pour un résultat qui, vous allez le voir, assez similaire). Après avoir effectué le paiement, le test démarre tout de suite ! La première partie du test consiste à définir quelle est votre personnalité. Ce sont donc une trentaine de questions qui vont servir à la définir, en répondant à diverses situations. Nous verrons plus tard les résultats de cette partie personnalité, qui reste agréable à répondre et qui permet de réfléchir sur notre implication et façon de faire dans de nombreuses situations.

La seconde partie du test est un peu plus longue à remplir. Elle consiste à informer sur nos compétences, nos passions (ou ce que l’on aime au quotidien), et sur les conditions que nous souhaitons pour notre avenir professionnel.

Sur la partie compétences, il est demandé par exemple si l’on est plutôt bon en langues, bon en mathématiques, bon en sciences, en arts plastiques. On nous demande ensuite où est-on plutôt bon dans un groupe de travail, et plusieurs autres questions pour comprendre globalement nos compétences de manière simplifiée.

Il nous est ensuite demandé d’identifier ce que l’on aime, entre plusieurs activités, plusieurs domaines, plusieurs sujets. Tout comme dans la partie sur les compétences, il y a tout de même de nombreux choix, donc même si vous n’aimez pas grands choses, vous finirez par trouver quelque chose qui vous conviendra ! Vous pouvez par exemple définir si vous préférez la montagne, ou la plage, ou si vous aimer conduire, ou vous occuper d’animaux.

Enfin, nous passons sur la dernière partie du test, celle qui consiste à définir le cadre de notre futur emploi désiré. Car effectivement, trouver un métier qui vous correspond selon vos compétences et ce que vous aimez, c’est bien, mais c’est encore mieux si on le trouve dans les conditions que l’on souhaite pour son avenir professionnel.

On répond donc ici si l’on veut avoir des responsabilités ou non, si l’on veut travailler seul, ou dans une petite équipe, ou dans une grande équipe. On nous demande aussi si l’on veut travailler dans un environnement calme ou plutôt bruyant, etc, etc, de nombreuses questions qui vont vous permettre de trouver le métier qui correspond à 100% à vos désirs.

Important également, le niveau d’études est demandé. Cela signifie donc que si vous êtes étudiant vous pourrez indiquer le niveau d’études que vous souhaitez faire à l’avenir, et si vous êtes en revanche en reconversion, vous pourrez l’indiquer, et on vous proposera donc plutôt des métiers dans lesquels vous pouvez vous reconvertir assez rapidement. Si vous souhaitez ne pas inclure de conditions d’études, il est également possible de répondre que l’on ne souhaite pas prendre en compte de niveau d’études pour le rapport final.

Autre chose importante, la dernière question permet d’identifier des secteurs d’activités qui nous intéressent particulièrement. Par exemple, si vous êtes attiré par le milieu du droit, vous pouvez l’indiquer et cela sera aussi pris en compte. Cela ne signifie par forcément que seuls des métiers du droit ressortiront dans votre rapport, mais que ces métiers gagneront quelques points pour monter dans le classement des métiers faits pour vous.

Une fois toutes les questions répondues, on nous indique que le test est terminé, et que des experts reviendront vers nous sous 24 heures avec nos résultats.

4 heures à peine après le test, nous recevons dans nos emails le fameux rapport de Genyo.

Ce rapport indique d’abord quel est notre type de profil, et nous indique quels sont les traits de notre personnalité.

Il y a ensuite plusieurs paragraphes nous indiquant nos points forts, nos axes d’amélioration, puis notre comportement au travail, et dans un groupe. On nous indique aussi comment est-ce que l’on est quand on endosse un rôle de leader, et quel est notre style de communication en général. Enfin, pour terminer sur cette partie personnalité, on nous indique les secteurs d’activités qui nous correspondent par rapport à notre caractère, et il y a également quelques listes de métiers en fonction de notre profil. Il y a même en guise de bonus, une liste des célébrités qui ont notre type de profil.

Nous passons ensuite à la partie métier, ce que nous attendions le plus.

Il est indiqué que ces métiers ne prennent pas en compte notre personnalité, et que ce sont donc deux parties bien distinctes.

Nous découvrons alors le métier N°1 fait pour nous, ainsi que le pourcentage de cohérence, suivi d’une description du métier en détails, du niveau d’études pour ce métier, du salaire, et de l’évolution possible dans cette profession. Important également, il nous est ensuite indiqué pourquoi ce métier est N°1, et nous découvrons alors les réponses aux questions qui vont de pair avec ce métier, et qui nous permettent de comprendre en quoi ce métier est bien fait pour nous. Cela est très bien décrit et permet de vraiment réaliser pourquoi ce métier peut nous correspondre.

C’est la même choses pour les métiers N°2 et N°3, et pour les métiers en 4ème et 6ème position, il y a une brève description des métiers, et toujours la liste pour nous faire comprendre pourquoi ces métiers ressortent.

Enfin, après ce top 5 assez riche en détails, nous trouvons une liste de 25 métiers qui suivent en pourcentage, et qui pourraient aussi nous donner des idées.

Dans tous ces métiers, il est fort probable que vous trouviez des métiers que vous ne connaissez pas initialement, ou que vous n’auriez pas imaginé. Déjà car il y a plus de 1300 métiers pris en considération, comme par exemple Aquaculteur ou Growth Hacker, et car c’est aussi le but de Genyo, faire découvrir des métiers qu’on pense parfois connaître mais dont on sait finalement très peu de choses. Nous découvrons dans le top 5 des métiers par exemple des aspects de métiers que l’on imaginait pas.

En conclusion, passer le test Genyo est très agréable et est assez rapide. Vous pouvez le faire en soirée tranquillement, et c’est bien plus simple que de faire un bilan de compétences. Le rapport est très précis, la personnalité est très bien décrite, et tombe dans le mille sur de nombreux points. Cela donne des idées de métiers aussi dans cette première partie, et c’est donc au final de nombreuses possibilités qui s’offrent à nous après ce test.

La partie métier est très bien développée, l’algorithme derrière tout ce système permet d’identifier facilement les métiers qui correspondent à nos réponses, et on trouve donc de nombreux métiers qui nous correspondent réellement. Le fait que le cadre de travail soit aussi pris en compte est un vrai plus et permet de ne pas se tromper dans le choix de carrière.

Au final, cela donne de nombreuses idées de métiers et permet d’éclaircir très rapidement votre chemin vers l’avenir.

Nous avons réellement apprécié le test et le rapport, et si vous souhaitez vous aussi passer ce test, vous pouvez utiliser le code promo GENYOCINQ qui vous permettra d’économiser 5 euros.