Distillerie Ergaster – Des spiritueux pour les fêtes

La distillerie française Ergaster est artisanale et certifiée bio. Le maître artisan distillateur, depuis 2016, présente une belle gamme de spiritueux. Parmi ces produits, Whisky, Pur Malt et Gin, sont à découvrir et déguster avec modération, entre amis ou en famille.

La distillerie Ergaster, située dans le département de l’Oise, a été fondée par Hervé Grangeon, maître artisan distillateur, depuis 2016. Des produits bio élaborés dans l’atelier artisanal, selon une méthode française. Les procédés sont issus d’un savoir-faire, offrant ainsi les meilleures boissons bio certifiées.

Le Pur Malt, le Whisky et le Gin sont les trois spiritueux à retrouver à la distillerie Ergaster, à s’offrir, à partager et à offrir. C’est le Gin sauvage Herboriste que France Net Infos vous propose de découvrir pour ces fêtes de fin d’année. En effet, il existe deux Gin sauvage, l’un nommé Ascendance, frais et floral et l’autre Herboriste, aux épices douces.

La bouteille de gin sauvage Herboriste est ronde, aux courbes douces, elle est belle, invite à la gourmandise. Un joli flacon de 50cl, pour de degré d’alcool à 45% vol. Le Gin non filtré offre d’une belle couleur dorée et assez claire. Son nez est épicé, expressif et intense. Différents arômes se mêlent, comme une invitation au voyage, dans les pays chauds. En bouche, la boisson est généreuse et suave, on y retrouve des notes de citron, de poivre blanc, relevé par un trait frais de citronnelle. Son corps structuré plait, avec une forte intensité, ainsi qu’une longue persistance, qui ravira les gourmets. A servir frais, le Gin sauvage Herboriste se mariera avec des spécialités orientales et la cuisine méditerranéenne. En cocktails, vous ferez un très bon Gin tonic ou un Dry Martini.

La distillerie Ergaster est une distillerie française, qui produit différents spiritueux bio. Des boissons à découvrir et à déguster, avec modération, comme pour ce Gin sauvage Herboriste. Un nectar distillé et aromatique, surprenant et réconfortant, parfait à partager en ces fêtes de fin d’année.

