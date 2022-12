Partagez





Après 8 dates parisiennes à guichets fermés et 24 dates dans toute la France cet automne, le Légendaire Cabaret Club de DRAG RACE France annonce sa réouverture en 2023 du 14 au 18 février pour quelques dates exceptionnelles au Casino de Paris !

DRAG RACE FRANCE LIVE

Casino de Paris

dates supplémentaires du 14 au 18 février 2023

Dans la lignée des tournées RuPaul’s Drag Race Werq the World ou de la version espagnole Gran Hotel de las Reinas, JUNZI Arts lance Drag Race France LIVE, un spectacle haut en couleur – et en français – réunissant les 10 Queens de la première saison de Drag Race France.

Véritable carton dans sa version télévisée sur France 2, le spectacle a connu un véritable engouement du public.

Le show Drag Race France n’en finit pas de faire salle comble. Après une première version à guichets fermés en septembre, des dates surbookées en octobre et novembre 2022, voici l’ultime possibilité de retrouver les 10 drag queens en lice ainsi que la juge Nicky Doll,

Pour ceux qui n’auraient pas eu leurs places pour le spectacle, au vu du succès de ce dernier, 3 nouvelles dates viennent d’être ajoutées en 2023, les 16, 17 et 18 février 2023 !

BIENVENUE AU PLUS GRAND SPECTACLE DRAG DE FRANCE !

Nicky Doll, présentatrice de lémission, et Drag Queen française la plus suivie au monde, nous reçoit dans sont cabaret extravagant, étonnant et hyper festif : Le Légendaire Cabaret Club !

Autour de Nicky, le casting complet de Drag Race France : Elips, Kam Hugh, La Big Bertha, La Briochée, La Grande Dame, La Kahena, Lolita Banana, Lova Ladiva, Paloma et Soa de Muse, mis en scène par Raphaël Cioffi.

Ici tout est permis, être qui l’on veut, comme on veut. Ici, tout le monde est libre et c’est même un devoir !

Dans ce show unique, les 10 reines nous font rêver, rire et danser avec 10 tableaux solo inédits. Tout l’art du Drag y est représenté ; burlesque, comique, chanté, dansé, engagé, poétique et bien sûr sexy ! Le légendaire Cabaret Club est une grande fête où la bonne humeur et la bienveillance sont contagieuses.

Préparez-vous pour le départ… La soirée va être LÉ-GEN-DAIRE !

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION



Show les 16, 17 et 18 février 2023

Casino de Paris – 16 Rue de Clichy, 75009 Paris

En ligne : www.casinodeparis.fr

Tarifs : de 29 à 89€

Durée du spectacle : 2h30 avec entracte