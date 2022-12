Ouverture d’une dark kitchen bistronomique et gourmande à Marseille

Thibault Barbafieri lance MONCHEF , une dark kitchen haut de gamme située dans le 8ème arrondissement de Marseille. Pour ce challenge, ll s’est associé à Laurent Burchi son ami d’enfance.

MONCHEF met en scène des produits d’exception pour une grande cuisine.L’objectif est de créer une cuisine créative, accessible pour tous les budgets.Elle pourra être à emporter ou en livraison.

Le concept de la dark kitchen de MONCHEF est une première à Marseille !

Deux maitres mots pour ce concept : générosité et partage.

Le challenge :

offrir une cuisine gourmande à travers de plats de qualité , créés par ce grand chef créatif et impliqué

Produits proposés, MONCHEF : l’art culinaire prêt-à-manger

Les produits élaborés par Thibault Barbafieri sont influencés par ses origines italiennes et marseillaises, ainsi que son goût pour les saveurs caribéennes

Thibault a imaginé pour MONCHEF une carte de qualité aux doux parfums méditerranéens. Donc, elle sera composée avec des produits locaux, mettant à l’honneur son talent avec une conscience environnementale prononcée.

À la recherche continuelle de produits, de techniques et de saveurs inédites à travers le monde et à Marseille, Thibault a puisé dans ses racines pour proposer un art culinaire prêt à manger.

L’objectif est de faire de la vraie cuisine avec les meilleurs produits. Tout est fait maison de A à Z à partir de vrais bons produits de producteurs locaux.

Quelques exemples de plats proposés : homard à la truffe, homard aux poireaux et crème de céleri fumé, Carpaccio de Saint Jacques et crème de céleri à la truffe, Ceviche de Loup à la Calabrese, des pâtes faites à la main, buratta au coeur truffé, velouté de céleri au lait de coco, gnocchis de pomme de terre au gorgonzola et noisettes…

Pour le vin leur choix s’est porté sur une valeur sûre : le Bagnol de Cassis

Lieu d’implantation

La Dark Kitchen est installée dans le quartier de Saint-Giniez, à la place d’une ancienne boucherie.

Un quartier et un lieu qu’il connaît bien, car sa grand-mère habitait à côté et venait y acheter son poulet rôti le dimanche.

Dark Kitchen

Dans le cas de mon chef, le restaurant n’est pas virtuel. Il existe mais les clients ne peuvent pas manger sur place.

Wikipedia : « Le terme dark kitchen est un vocable anglais repris dans l’usage courant du français pour désigner des « restaurants virtuels » ou « cuisines fantômes », accessibles uniquement en ligne via des plateformes de livraison de nourriture sur Internet »

Thibault Barbafieri : Un parcours de passion

Thibault Barbafieri s’est formé dans les tables étoilées. Il a travaillé chez les frères Raimbault à Mandelieu-la-Napoule, ou à La Villa Madie à Cassis.

Il a été Candidat de Top Chef en 2018, et chef à domicile en Guadeloupe.

Le chef globe-trotteur a choisi de livrer ses recettes avec ce nouveau challenge.

La brigade : Brunehault, Christopher Cenatiempo, …

Le laboratoire de cuisine bistronomique est composé d’une brigade marseillaise talentueuse :

Damien Brunehault , est un chef formé dans les restaurants étoilés : Le château de Chapeau Cornu (1 étoile Michelin), L’ auberge des Glazicks, (2 étoiles Michelin), Môle Passedat, Péron

, est un chef formé dans les restaurants étoilés : Le château de Chapeau Cornu (1 étoile Michelin), L’ auberge des Glazicks, (2 étoiles Michelin), Môle Passedat, Péron Christopher Cenatiempo, a été second de cuisine pendant 19 ans. Il a été également formé dans les restaurants étoilés : Signature avec Colline Faulquier, première cheffe étoilée à Marseille (1 étoile Michelin).

Invitation de FranceNetInfos

Ce mardi 6 décembre 2022, FranceNetInfos a été convié au show cooking du lancement de dark kitchen MONCHEF, 1er laboratoire de cuisine bistronomique.

Nous avons été séduits par la passion, la qualité, l’enthousiasme. Ce concept apporte de nouvelles saveurs dont pourront profiter les Marseillais. On ne peut être qu’admiratif.

Bravo Monsieur Thibault Barbafieri !