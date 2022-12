Lights in the Dark – le spectacle lumineux et original au Théâtre Libre

Partagez





Conçu au Japon par la troupe E.L Squad (Electro-Luminiscence) et dirigé par la référence mondiale de la scène hip hop, le chorégraphe Yokoi, le spectacle Lights In The Dark transporte le public dans un univers de manga vivant et bondissant, à l’esthétisme époustouflant. C’est LE spectacle incontournable de cette fin d’année.

LIGHTS IN THE DARK

Théâtre Libre – Paris Xe

jusqu’au 8 janvier 2023

Techniquement bluffant, le public est hypnotisé par les performances incroyables et l’univers fascinant fait de lumières et de musique. Ne ratez pas ce voyage dans le monde parallèle de Lights In The Dark.

Dans la plus pure tradition des mangas, LIGHTS in the DARK mêle les personnages, les époques et les lieux dans un tourbillon de sons et d’images inoubliables.

Suivez le voyage initiatique d’un héros ordinaire en quête d’équilibre, en proie aux forces et aux émotions qui le traversent.

LIGHTS in the DARK s’adresse aux amateurs de performances physiques, de danse urbaine, de technologie et d’univers manga et jeux vidéo, mais aussi à tous ceux qui veulent partager en famille ou entre amis un spectacle fort en émotions.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION :

Du mercredi au samedi à 21h et le dimanche à 16h jusqu’au 8 janvier 2023

Théâtre Libre – 4 BD de Strasbourg, 75010 Paris

en ligne : www.le-theatrelibre.fr