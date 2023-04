Clear – Récit complet des éditions Delcourt

Clear est une fable noire de science-fiction, de Scott Snyder et Francis Manapul, paru aux éditions Delcourt, fin mars 2023. Un comics haletant, qui présente un thriller plutôt bien mené, dans un futur proche, dérangeant, où la technologie permet de ne pas faire face aux sombres réalités.

San Francisco, 2052. Un homme est le narrateur de cette histoire. Il explique qu’un enfant de neuf ans, à peine, lui a raconté une blague. Cela se passe dans un asile, pour les fous. Un asile qui se trouve sur une falaise, au bord de la mer… Alors que l’homme raconte la blague du gamin, une femme avance dans la rue. Elle est sur un pont, elle passe une porte, monte une échelle droite. Elle arrive au sommet du pont, elle saute dans le vide. Tandis qu’elle tombe, des mondes parallèles semblent passer… Ailleurs, un homme à moto surveille un trafic. C’est le narrateur qui explique ce monde, l’évolution d’Internet. Les grosses boîtes de tech ont trouvé un moyen de branché tout le monde directement. Il n’y a plus besoin d’ordinateur. Les personnes sont des circuits imprimés ambulants, le cerveau est un disque dur et les yeux un écran !

Le récit nous emporte dans un monde futuriste, où la population est connectée directement à Internet et des voiles filtrent le monde réel. Des filtres afin de cacher la réalité, prendre l’apparence que l’on veut, une supercherie… Des filtres qui s’achètent aussi au marché noir, pour redécorer le monde avec un voile. Voilà comment se présente cet univers futuriste et inquiétant, dans ce comics plutôt bien mené. En effet, la fable noire de science-fiction est dérangeante et haletante, amenant à la réflexion quant à nos modes de vie hyper-numériques. Dans ce thriller, innovation et malédiction s’entremêlent, offrant une réalité difficile à accepter, puisque tout le monde met un voile. Une enquête rudement menée, captivante et singulière, très bien réussie. Le dessin est tout aussi efficace, avec un découpage énergique et un trait fluide et vif et des couleurs superbes.

Clear est un comics noir de science-fiction, des éditions Delcourt, efficace et palpitant. Un album surprenant, singulier et haletant, qui propose de suivre un détective dans une enquête dont il ne sortira pas indemne, mettant en cause la vie numérique, les voiles, les mensonges…

