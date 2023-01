Coffret Apéro Morpion – Ed. Hugo & Cie

Le coffret Apéro Morpion invite à la convivialité, pour des soirées thématiques, pour cette année 2023 ! Un coffret complet, inédit, qui présente un jeu de stratégie, accessible à tous. Un jeu apéro fun, délirant, et surtout désaltérant, qui saura trouver sa place, lors d’une soirée entre amis.

Le coffret, noir, blanc et rouge est pétillant, avec des monstres rigolos et funs dessinés dessus. Il propose d’aligner, de rire et de trinquer ! Le coffret, assez imposant, se compose d’un plateau de jeu en verre, de neuf verres à shots et d’un livret. Le plateau, en verre, se compose, bien évidemment, de neuf cases, sur lesquelles il faudra placer les petits verres. Ils sont au nombre de neuf, également, quatre portent un symbole rond et rouge et cinq avec le symbole d’une étoile noire.

Le jeu du Morpion se joue à deux. Le principe est simple, il faut aligner trois symboles identiques, pour remporter la partie. Ces derniers peuvent être alignés horizontalement, verticalement, ou encore diagonalement. Le premier joueur qui aligne ses trois symboles, gagne la partie et le droit de boire ses shots ! Un jeu de stratégie, malgré tout, qui offre un bon moment d’ambiance, également.

Le livret propose une vingtaine de recettes de shots, des classiques aux plus surprenantes ! Des cocktails incontournables sont à retrouver, comme quelques mélanges surprenants, avec des noms qui collent parfaitement au jeu. Des cocktails à base de rhum, de gin, et bien d’autres spiritueux, sont à découvrir et déguster, avec modération. Les recettes sont plutôt simples à suivre et faciles à concocter. Des photographies accompagnent parfaitement les cocktails, pour donner un avant-goût.

Apéro Morpion est un coffret inédit, des éditions Hugo & Cie, qui propose de jouer, d’aligner, de rire et de trinquer ! Un jeu simple, fun et de stratégie, qui propose de s’amuser entre amis, autour de soirées thématiques, et de boire, avec modération, différents shots suggérés.

Lien Amazon