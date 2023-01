Pépère le chat – Un chat en hiver

Un chat en hiver est le cinquième tome de la série Pépère le chat, des éditions Flammarion jeunesse. Une bande dessinée, pour les jeunes lecteurs, de Ronan Badel, paru fin octobre 2022, qui propose de suivre les aventures folles d’un chat qui aimerait hiberner…

Durant l’hiver, les ours, les marmottes et les tortues hibernent. Pépère pense qu’ils ont bien raison, il aimerait en faire autant ! Mais, à l’inverse, les premiers flocons semblent transformer les humains en petits singes hystériques et hurlants. Ils ont tendance à se mettre des couches de vêtements qui grattent, pour ne pas avoir le nez qui coule. Puis, comme de gros yétis empotés, les humains, petits et grands, quittent la douce chaleur du foyer, pour affronter le froid et l’humidité. Pendant ce temps, Pépère dort tranquillement, sur le buffet de la salle. Les humains ne doivent pas compter sur lui pour aller faire le pingouin sur la banquise…

Il y a plusieurs courts chapitres à découvrir, adaptés aux jeunes lecteurs. Ainsi, les enfants sont accompagnés dans le plaisir de la lecture et la découverte de la bande dessinée. Le livre propose la combinaison de deux niveaux de lecture. Il y a principalement du texte, une narration qui se lit comme un roman. Dans les scènes illustrées et dialoguées, des bulles, entre autres, sont également à lire, donnant ainsi vie aux histoires. Ces dernières sont courtes, plutôt amusantes et plaisantes, avec ce chat qui invite à regarder autrement le genre humain ! L’ouvrage est drôle, les personnages attachants, invitant à découvrir l’hiver et ses joies différemment. Le dessin est simple, avec un trait fin et dynamique, plutôt expressif.

Un chat en hiver est le cinquième tome de la série Pépère le chat, des éditions Flammarion. Un petit ouvrage sympathique, de la collection Ma première BD, conçu pour accompagner les enfants dans le plaisir de la lecture, à travers la bande dessinée et un univers amusant.

