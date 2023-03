Colonisation, tome 7, Répercussions

Répercussions est le septième tome de la série de science-fiction, Colonisation, des éditions Glénat. Une bande dessinée de Denis-Pierre Filippi et Vincenzo Cucca, parue fin février 2023, qui présente la suite des aventures spatiales de Milla, et de ses compagnons, partis pour de nouvelles missions…

L’unité Shadow est construite, tous les membres récupèrent des derniers évènements. Ag’ se recueille près d’un arbre, certains les couples rigolent, se consolent, se réconfortent, tandis que d’autres pensent mélancoliquement au passé… Milla et Sylloë viennent de passer la nuit ensemble, mais elles ne souhaitent pas que leurs compagnons sachent ce qui se passe entre elles, pour le moment. Milla arrive donc en premier lieu en salle de briefing. Gordy remarque et demande pourquoi Sylloë n’est pas avec elle. Pétra, de son côté, tente d’expliquer à Gordy, qu’elle a passé un bon moment, mais qu’elle voulait juste un peu de tendresse. C’est à ce moment-là que Sylloë entre dans la salle et remarque que tout le monde l’y attend. Elle explique la mission officielle et l’autre mission, sous le couvert de la Team Shadow…

Ainsi l’équipe est divisée en deux. Une équipe part à la découverte de deux nefs à la dévire, pour tenter de sauver des colons. L’autre équipe part à la recherche de Raylan, des écumeurs et des motivations secrètes des Atils. Le scénario oscille donc entre ces deux missions, offrant un découpage efficace et plaisant, laissant à chaque fois assez de suspense, comme de réponses, pour pouvoir suivre la suite. Sur les deux plans, les personnages se mettent en danger, entre révélations et rencontres surprises ! La bande dessinée offre un joli élan à la série, assez riche en péripéties. Action et émotion s’entremêlent, pour ces agents toujours à la recherche de colons, qui tentent de percer des secrets trop enfouis. Le dessin est toujours aussi beau et plaisant, avec un trait fluide et fin, des décors détaillés, et un univers fabuleux.

Répercussions est le septième tome de la série de science-fiction Colonisation, des éditions Glénat. Un album haletant plein de surprise et de rebondissements, entre action et émotion, qui offre une fin en cliffanger, moderne et dynamique.

