Les Éditions Rustica : Une sélection de puzzles Feel Good

Peut-être êtes-vous à la recherche d’une parenthèse de douceur mêlant nature et relaxation ? Nous vous conseillons de jeter un coup d’œil du côté des Éditions Rustica dont le catalogue regorge de beaux livres et autres activités. De notre côté, nous avons eu le plaisir de découvrir un puzzle feel good que nous avions envie de vous présenter.

Depuis 1928, les Éditions Rustica nous régalent de livres autour d’une thématique phare, à savoir la nature. Il suffit de se laisser porter par les différentes thématiques présentes sur le site officiel pour s’en rendre compte : jardin, plantes, animaux, etc. Sans oublier le sujet du bien-être qui pour le coup, prend tout son sens ici, avec notamment une sélection de loisirs créatifs très sympa : diverses activités manuelles, des mandalas, des marque-pages à colorier et quelques puzzles qui valent le détour.

Les puzzles Rustica Éditions

Cela d’abord été une surprise de voir que la maison d’Édition proposait également des puzzles. Et à la fois tout à fait logique lorsqu’on sait à quel point le bien-être et la relaxation ont une place de choix chez eux. Et parmi ceux que vous pourrez trouver, il y a quelques modèles sympas, dans une thématique feel good qu’on adore. Pour le moment, Rustica n’en propose que 3, nous espérons que la collection va s’agrandir. On retrouve le puzzle « Révéler sa nature », « L’échappée belle » et « Cultiver la joie ». Et c’est ce dernier que nous avons eu le plaisir de réaliser.

Mon avis sur le puzzle « Cultiver la joie » de 500 pièces

Je dois d’abord dire que j’ai été agréablement surprise de voir que les Éditions Rustica proposaient des puzzles. Et à la fois, cela prend tout son sens lorsqu’on sait à quel point le bien-être compte chez eux. J’ai donc pu réaliser « Cultiver la joie » dont j’ai tout de suite apprécié l’esthétisme, ce côté zen grâce notamment aux couleurs assez pastel. Et on le doit à la talentueuse l’illustratrice Mügluck. Cela faisait longtemps que je ne m’étais pas lancé dans un puzzle, j’ai trouvé sympa de commencer par un 500 pièces. Et je dois bien reconnaître que cela a été un véritable plaisir et pas forcément aussi facile qu’on pourrait le croire. Par endroits, les couleurs sont assez identiques, et c’est justement cette difficulté qui a rendu le tout intéressant.

Si vous êtes curieux de découvrir ce que proposent les Éditions Rustica, rendez-vous sur le site officiel. Vous allez ressentir comme une vague de bien-être dans le simple fait d’observer leur sélection de livres !