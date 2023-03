Partagez





Murmuration est un spectacle hypnotique de danse contemporaine, imaginé et chorégraphié par l’artiste français Sadeck Berrabah. L’homme aux millions de vues sur les réseaux sociaux, reconnu pour son style unique et novateur, présente en première mondiale ce spectacle fascinant sur la scène du 13ème Art à partir du 11 avril 2023. À voir absolument !

MURMURATION

Au 13eme Art – Paris

du 11 avril au 2 juillet 2023

“Murmuration” est inspiré par le phénomène naturel des murmurations d’étourneaux, où des milliers d’oiseaux volent ensemble en parfaite harmonie. Ce spectacle parle de la force de l’union et de la communauté. Les danseurs travaillent ensemble en symbiose, créant des formes et des motifs qui évoquent le mouvement des oiseaux en vol. Cette symbolique renforce l’idée que les individus, lorsqu’ils travaillent ensemble, peuvent créer des choses extraordinaires.

Dans ce spectacle, Sadeck et son équipe de plus de 40 danseurs, ont capturé la beauté et l’émotion de ce spectacle naturel, dans une chorégraphie incroyablement créative en créant des mouvements et des enchaînements complexes. Danseurs, images projetées sur un écran géant, musique et effets sonores créent une harmonie parfaite entre le son et le mouvement.

La musique, du compositeur et frère du chorégraphe, TRex, est un mélange de sonorités électroniques et de musique classique, qui emporte le spectacteur dans une atmosphère envoûtante et totalement immersive.

Vous retrouverez à la fois ses moments iconiques et de toutes nouvelles chorégraphies créées pour le spectacle qui sera amené par la suite à parcourir le monde et essaimer ces Murmurations aux quatre coins du globe.

Il vous sera difficile d’oublier ce moment car il est possible aussi que vous soyez, à votre tour, entrainé dans la danse de Sadeck…

Sadeck Berrabah, l’Homme aux millions de vues

Sadeck a un parcours incroyable, star des réseaux sociaux, il est impossible que vous soyez passés à côté d’une de ses chorégraphies magiques.

De Shakira à Chris Brown en passant par les Black Eyed Peas, Madonna, Beyoncé et Rihanna et même les Grammy Awards, les Victoires de la Musique, prochainement les JO de Paris 2024 et tant d’autres événements planétaires, Sadeck Berrabah crée enfin en première mondiale son spectacle au 13ème Art !

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

À partir du 11 avril au 8 juillet 2023 – Tout public

Théâtre le 13ème Art – Av. d’Italie, 75013 Paris

Durée : 1h15

Tarifs : de 20 à 59 euros

Réserver votre billet