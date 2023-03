La septième fonction du langage aux Éditions Steinkis

Après qu’un homme se soit fait renversé, et qu’on lui ai volé une note sur la septième fonction du langage, une série de meurtres s’effondrent sur le commissaire Jacques Bayard !!!

Une enquête à rebondissements, et une course contre la montre, pour une adaptation musclée !! Tiré du roman de Laurent Binet, rassemblant une série d’événements assez extraordinaire !!

Disponible aux Éditions Steinkis !! (+16)

Le décor :

Paris, rue de Bièvre, février 80 ….

Roland Barthes est soucieux. Son âme est à la fois sombre, à cause des mauvaises nouvelles dans sa vie. Et terriblement excitante, grâce à la découverte qu’il tient bien précieusement sur lui ! Il traverse Paris, ses rues étonnamment désertes. Quand, soudain, au moment de traverser, une camionnette rouge lui fonce carrément dessus !!!!

Le vieil homme est à terre, la tête ensanglantée. Quelques badauds s’arrêtent pour lui porter assistance. Ou appeler les secours. Chacune questionne. Heureusement, il y a un médecin dans l’assistance qui lui prodigue les premiers soins.

Hôpital de la Pitié Salpêtrière…

Le commissaire Bayard arrive sur les lieux. Devant la porte de la chambre de l’accidenté se presse une foule, et une queue de quelques mètres !!! Dans l’urgence de l’enquête ouverte, le commissaire passe en priorité. Il semblerait que cet accident n’en soit pas vraiment un. Qu’il ait été fomenté, par la personne qui lui a volé le « parchemin sacré » qu’il détenait dans son imperméable.

Mais quel intérêt de voler un écrit sans valeur ?? Sans valeurs ?? !!! Mais cet écrit n’était autre que la septième fonction du langage, un écrit pouvant convaincre n’importe qui de faire n’importe quoi dans n’importe quelle situation !!!!!

Un danger pour la planète entière que l’inspecteur va devoir retrouver dans une course contre la montre mouvementée et explosive !!!

Le point sur la BD :

Un titre des plus énigmatique, aux Éditions Steinkis, qui attire forcément la curiosité. Xavier Bétaucourt adapte le roman de Laurent Binet dans un récit haletant accentuant le fantasque de cette histoire « surnaturelle » et terriblement drôle ! Les dialogues sont cultissimes, quelquefois frisant le ridicule de la situation. Avec ce jeune sémiologue pris malgré lui dans le tourbillon de cette poursuite. D’autres, collant avec ce milieu de « la haute littéraire » aux mœurs plus qu’extravagants.

Olivier Perret caricature les personnages avec ce commissaire mixant les faux airs d’un Lino Ventura et d’un Belmondo dans leur plus grand film. Ça explose, ça gicle rouge, ça fume et ça fait des trucs pas très cathos !!! Et c’est d’une originalité sans faille avec des personnages ayant vraiment existé que l’on découvre en fin de lecture. Paul Bona donne une ambiance psychédélique avec des couleurs orange/violet/bleu, qui finissent l’ambiance !

Cette énigmatique septième fonction du langage et son duo improbable d’enquêteurs nous en font voir de toutes les couleurs !

La conclusion :

Un one shot qui nous époumone, tant le rythme est soutenu ! Grâce à La septième fonction du langage aux Éditions Steinkis, on s’instruit ! Saviez vous qu’avant la septième, il y a toutes les autres qui correspondent à un schéma qu’un penseur russo-tchéco-américain décrit dans ses travaux ?? Et bien, à vos dicos les gars, tout cela est assez passionnant si vous n’avez jamais eu de penchant littéraire, c’est le moment de s’y intéresser. On passe un bon moment de lecture pêchu, complètement WTF avec des événements complètement farfelus, mais, ça le fait !!!!