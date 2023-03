Oh, ma Belette ! – Ed. Kaléidoscope

Oh, ma Belette ! est un album d’Anthony Martinez, paru en février 2023, aux éditions Kaléidoscope. Un livre jeunesse plein de tendresse, entre Muck la belette, qui est malheureux et Jeannot le canard, qui va tenter de le réconforter, comme un véritable ami pourrait le faire.

Une belette et un canard se rencontrent. Muck, la belette se présente. Jeannot le salue et se présente également. Muck explique qu’il cherche un ami, car il est triste. Jeannot le questionne. La belette affirme qu’il a ce sentiment car Mira, son amoureuse, est partie. Jeannot continue de le questionner. Alors, Muck continue de répondre, expliquant que Mira est partie loin, loin comme les grandes vacances… Le canard tente de le rassurer, espérant que l’amoureuse reviendra. Mais Muck, avec un air triste, affirme que son amoureuse ne reviendra jamais. Enfin, c’est ce qu’il croit. Jeannot comprend sa tristesse et son malheur.

Le récit présente un dialogue touchant, entre Muck, la belette triste, qui a perdu son amoureuse et Jeannot, un canard, qui tente de le réconforter. L’échange entre les deux animaux, qui ne semblent pas se connaître, est très doux. Le canard est rapidement réceptif et à l’écoute de son interlocuteur triste. L’album se veut touchant, proposant de découvrir une belle amitié naissante. L’amour et la tristesse sont également au cœur de cette histoire, comme le chagrin et la jalousie. Le texte est donc assez simple, avec ces échanges entre les deux animaux, rythmant également la lecture. Les jeunes lecteurs vont adorer ces deux personnages simples et sensibles, adorables et touchants. Le dessin est tout aussi plaisant et tendre, avec des couleurs chaudes et harmonieuses, ainsi qu’un trait rond et doux.

Oh, ma Belette ! est un bel album, plein de tendresse, des éditions Kaléidoscope. Un dialogue, tour à tour, entre une belette et un canard, qui parlent d’amour, de jalousie, de tristesse, d’amitié, d’écoute, de réconfort, d’un nouveau départ…

