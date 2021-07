Colt & Pepper, tome 2, Et in arcadia ego

Et in arcadia ego est le second et dernier tome du diptyque Colt & Pepper, de Darko Macan et Igor Kordey, paru aux éditions Delcourt, en mai 2021. Une bande dessinée mélangeant les genres, qui présente la suite et fin des aventures surprenantes et étranges de Pepper et de son neveu.

Colt et Pepper continuent leur chemin, sous un ciel lugubre. Ils empruntent les sentiers les moins fréquentés pour rejoindre Paragusa, sous la neige. Pepper n’en revient pas qu’il neige en cette saison, pour lui, tout cela est à cause de la magie. Il se retourne et regarde de son neveu à la triste mine. Il constate que le jeune homme a à peine dit un mot depuis qu’ils ont quitté le bois de bouleaux. Il se demande si Colt s’inquiète à propos d’Ossus le nécromancier, ou s’il n’en pincerait pas pour la fille de Barth le rouge. Pepper propose alors de s’arrêter à Reed Cove, pour aller dire bonjour à la jeune femme à la beauté écarlate. Dans les rues de Reed Cove, tout semble calme, la neige continue de tomber. Pepper est ravi et ce dit que s’ils n’étaient pas recherchés, ils pourraient tous les deux habités dans le coin… C’est alors que le capitaine glisse par terre !

Pepper et Colt débarquent dans la petite ville pour retrouver Lytha, mais malheureusement, ils vont apprendre que la jeune femme a été vendue. Ils courent aussitôt à sa recherche et à son secours, qui va les mener vers bien des péripéties. Ainsi, la bande dessinée présente la suite et fin des aventures improbables, surprenantes et étranges de ces deux personnages attachants. Le récit est toujours découpé en chapitres, présentant ce même univers entre Moyen-Âge et fantasy, un monde peuplé d’êtres humains envahi par la magie et créatures étranges, inquiétantes, dangereuses, horribles… L’aventure est plutôt extravagante, originale et très plaisante à découvrir, plutôt bien écrite et découpée, mêlant différents genres. Le dessin est tout aussi particulier, détaillé et travaillé, offrant un graphisme original, avec un choix de couleurs.

