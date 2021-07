Cookeo – Le calendrier hebdo 2022

Pour s’organiser en cuisine avec Cookeo est possible avec le calendrier hebdo 2022, des éditions Dessain et Tolra. Un grand ouvrage magnétique, paru en juin 2021, qui propose un bloc très complet, pour gérer ses menus, trouver des recettes faciles et noter sa liste de courses.

Le calendrier est assez imposant et surtout complet, proposant un bloc calendrier avec une semaine par page, afin de visualiser les fêtes, les jours fériés ou encore les vacances scolaires. On peut aussi y noter les dates importantes, pour pouvoir établir facilement les repas plus spécifiques, si besoin ! Sur ce bloc, des idées recettes pour chaque soir sont à retrouver. En dessous, il y a le bloc recettes qui présente une centaine de recettes faciles à cuisiner, tout au long de l’année, avec le Cookeo. Enfin, sur le côté, se trouve un dernier bloc pour noter les listes de courses, avec un crayon porte-mine accroché.

Le calendrier hebdo est un grand ouvrage, à suspendre ou à aimanter au réfrigérateur, pour planifier les menus des semaines à venir, de septembre 2021 à décembre 2022. Il se compose de trois blocs, pour organiser les menus de chaque semaine à venir, pour avoir quelques idées et recettes à réaliser. Les recettes sont simples, rapides à suivre selon les semaines et selon les saisons. Elles sont bien détaillées, en plusieurs étapes courtes et faciles à réaliser, pour des repas sains, diversifiés et bons. Le calendrier est gourmand, bien organisé et pratique, pour planifier des menus et recettes à l’avance, pour des semaines à venir, préparer ses listes de courses, afin de ne pas chercher au dernier moment, le repas du soir à concocter. Les feuillets s’arrachent facilement, permettant de retirer au fur et à mesure des semaines les menus, ainsi que les listes de courses.

Le calendrier hebdo 2022 Cookeo est un ouvrage imposant et complet, des éditions Dessain et Tolra qui propose de s’organiser en cuisine, avec le célèbre multicuiseur, à suspendre ou à aimanter, afin de prévoir à l’avance tous les menus, par semaine, avec quelques idées recettes.