Arche publicitaire personnalisée : comment mettre en avant votre entreprise

Sur le Tour de France, les arches publicitaires personnalisées sont des outils marketing et de visibilité. En effet, plusieurs millions de personnes sont devant leur poste de télévision pour regarder la plus grande course de cyclisme au monde.

Pour montrez vos sponsors avec l’arche publicitaire personnalisable il faut un expert en conception, transport et installation : Pubeo.

Ces arches publicitaires sont des outils de communication de qualité pour les évènements sportifs. En effet, les courses cyclistes utilisent fréquemment ces types de publicité. En l’occurrence, il faut savoir que plusieurs éléments techniques sont à prendre en compte.

D’abord, vous devez créer votre visuel grâce à un gabarit. Attention, tout de même, il faut prendre en compte les arrondis ou les quelques plis éventuels. En outre, il faut savoir qu’une arche publicitaire à bord arrondi ou rectangulaire. Grâce à une hauteur de 2m50 à 3 mètres et de même dimension sur la largeur, c’est une publicité accessible et visible par tous.

L’arche publicitaire personnalisée présente également un visuel simple pour mettre en valeur les sponsors. De plus, avec son enveloppe en PVC légère et solide, l’arche possède un système de soufflerie électrique. En plus de cela, un kit de haubanage est fourni pour maintenir l’arche publicitaire droite et sans faiblesse.

Idéale pour un départ ou une arrivée, l’arche publicitaire personnalisée met en valeur les sponsors de l’évènement. C’est aussi le lieu où les spectateurs sont nombreux. Pour observer les coureurs de la course au départ et à l’arrivée, l’arche publicitaire personnalisée est un élément de visibilité majeur.

De plus, la livraison est assurée par Pubeo. Sans oublier que vous pouvez sélectionner la couleur de fond de votre choix en fonction de l’identité de votre entreprise. En l’occurrence, l’arche publicitaire personnalisée permet de créer une nouvelle dynamique de prospect à travers le sport.