Livret d’épargne : quels critères pour faire le bon choix

L’épargne est une notion propre à l’être humain. Depuis la nuit des temps, ce dernier s’est toujours attelé à faire des réserves d’eau ou de nourriture afin de mieux faire face aux pénuries. Ne dit-on pas qu’il faut toujours garder une poire pour la soif ? Aujourd’hui, l’épargne ne concerne plus directement la nourriture ou l’eau, mais plutôt l’argent. Ce dernier permet d’acheter les différentes ressources dont nous avons besoin pour survivre. Pour l’économiser, vous pouvez opter pour un livret d’épargne. Mais cela doit se faire intelligemment afin de s’avérer très bénéfique. Nous avons sélectionné les critères sur lesquels vous devez vous appuyer pour choisir judicieusement votre livret d’épargne.

Optez pour un livret d’épargne en ligne

Le premier critère qui s’impose à vous lorsque vous cherchez à disposer d’un livret d’épargne est celui de l’établissement financier qui accueillera vos fonds. Il existe aujourd’hui des banques dont l’offre est entièrement virtuelle et où tout se passe sur internet.

Cette dématérialisation leur permet d’offrir à leurs clients des services à moindres frais. Ainsi, elles ne disposent pas d’agences physiques, ce qui leur permet d’économiser les frais de fonctionnement et d’offrir des rendements beaucoup plus intéressants. Ainsi, avant d’ouvrir un livret d’épargne en ligne, il faut comprendre que vous serez régulièrement amené à effectuer certaines opérations bancaires en autonomie. Vous pourrez bien entendu bénéficier de conseils avisés via une plateforme téléphonique dédiée, mais vous n’aurez plus à vous rendre en agence pour effectuer certaines démarches.

Les banques traditionnelles commencent également à offrir des services numériques, afin de correspondre aux attentes de la plupart de leurs clients. Cependant, les taux d’intérêt pratiqués par ces établissements sont généralement moins intéressants que ceux proposés par les banques en ligne.

Sélectionnez avec soin le type de livret d’épargne

Il existe deux types de livrets d’épargne : les comptes épargne réglementés et ceux qui ne le sont pas.

Un livret d’épargne réglementé présente principalement deux avantages. Le premier est relatif aux avantages fiscaux, là où le second renvoie à la prime de fidélité. Les avantages fiscaux dépendent beaucoup du type de livret d’épargne. Certains offrent une exonération sur les intérêts générés, tandis que d’autres permettent de bénéficier d’une dispense de prélèvement fiscal. Des prélèvements forfaitaires dégressifs sont également disponibles.

À la lumière de tous ces avantages, vous vous dites certainement que les comptes réglementés sont forcément plus intéressants. Pourtant, les comptes non réglementés offrent des avantages qui sont loin d’être négligeables. Ils deviennent plus rentables dès qu’il s’agit de bénéficier d’un compte épargne supplémentaire et que les intérêts générés par votre premier compte dépassent déjà le plafond. À ce moment-là, l’avantage fiscal ne vous intéresse plus. Un compte non réglementé peut s’avérer très utile si les intérêts qu’il offre permettent de compenser l’écart de taux de précompte mobilier. Mais pour cela, nous vous recommandons d’opter pour un compte non réglementé offrant un taux d’intérêt brut dépassant 2,3 %.

Déterminez la somme que vous allez épargner

Vous devez forcément prendre en considération la somme que vous pouvez mettre sur votre compte d’épargne. Il est en effet inutile d’opter pour un compte d’épargne qui n’est pas véritablement adapté à la quantité de ressources financières que vous souhaitez y déposer. Nous ne vous demandons certainement pas d’avoir une idée précise de ce que vous souhaitez épargner avec votre livret. Il s’agit plutôt d’estimer la part de votre patrimoine que vous comptez mettre sur votre livret. De là, vous aurez la possibilité de savoir si un compte d’épargne est oui ou non adapté à vos besoins.

Nous recommandons de choisir un livret d’épargne principal sur lequel vous pourrez placer la partie la plus importante de votre patrimoine, ce qui vous aidera à bénéficier des intérêts sur le long terme. Notez toutefois que les comptes épargne sont connus pour offrir de nombreuses garanties. Vous n’aurez sans doute aucun mal à récupérer votre épargne ainsi que les intérêts générés.

Les revenus fluctuants et moins importants sont plus adaptés à un compte épargne secondaire. Ce dernier offre un meilleur rendement sur le court terme, en comparaison des comptes principaux.

Étudiez la rémunération offerte par le livret d’épargne

Pour certains épargnants, il s’agit du critère le plus important lorsqu’il s’agit d’opter pour un livret afin de faire des économies. Ce paramètre est beaucoup plus parlant avec les comptes d’épargne réglementés puisque ces derniers offrent, en plus d’un taux de base, des primes de fidélité.

Il est important de noter qu’il s’agit de deux taux d’intérêt qui sont bien différents. Le taux de base s’applique dès l’ouverture d’un livret d’épargne auprès d’un établissement financier. La prime de fidélité n’est proposée quant à elle qu’au bout d’un certain temps passé à épargner de l’argent dans la même structure. Ce délai est généralement fixé à douze mois.

En vous renseignant auprès d’un établissement financier, ce dernier n’hésitera pas à mettre en avant ces deux types de taux de rémunération. Sur certains livrets, le taux de base est plus important que les primes de fidélité, tandis que sur d’autres, la situation est inversée.

Vous devez prendre en considération les deux taux et choisir celui qui vous convient le mieux. Pour cela, vous devez vous appuyer sur le temps pendant lequel vous comptez épargner votre argent. Ainsi, vous aurez deux cas de figure. Le premier est celui pendant lequel vous comptez placer vos ressources financières sur le livret pour une durée inférieure à un an. Là, les primes de fidélité n’auront aucune incidence sur les intérêts générés par votre placement. Vous devez donc prioriser le taux de base et opter pour un livret d’épargne qui en offre un qui est très intéressant.

Le second cas de figure est celui où le temps de placement dépasse les douze mois. Votre choix doit vous orienter vers un livret d’épargne qui offre une prime de fidélité élevée. Cela impliquera un taux de base plus faible. Mais ne vous inquiétez pas, les primes de fidélité importantes seront sans nul doute à la hauteur de vos espérances.

Renseignez-vous sur les possibilités de retraits

Avec certains livrets d’épargne, vous n’avez pas la possibilité de retirer votre argent comme vous le souhaitez. Certaines institutions financières exigent de la part de leurs clients que ces derniers émettent un préavis de trois mois avant de pouvoir entrer en possession de leurs biens. Cette contrainte n’est pas anodine. Elle permet aux sociétaires de ce type de livret de bénéficier d’un rendement plus important. En plus de cela, il faut dire que cette mesure n’est pas un véritable souci si vous disposez de liquidité suffisante sur un autre compte. Toutefois, en cas d’urgence, ce sera difficile de compter sur votre épargne de façon immédiate.

À vous de choisir entre les livrets permettant les retraits libres et ceux qui exigent un préavis pour chaque retrait.

Déterminez la fréquence du versement des intérêts

Il s’agit d’un paramètre qui définit le moment où une institution financière verse au bénéficiaire les intérêts générés par son placement. Certes, les banques calculent régulièrement les intérêts qu’ils doivent verser aux personnes détenant l’un de leurs livrets. Toutefois, le versement n’est pas systématique. Tout dépend du type de contrat qu’ils ont conclu avec le bénéficiaire. Ce versement peut se faire de façon mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Il vous revient de choisir l’option qui vous avantage le mieux.

Utilisez un simulateur d’épargne

Certains opérateurs mettent à disposition de leurs clients des simulateurs d’épargne. Ces derniers leur permettent de calculer facilement les intérêts dont ils pourront bénéficier en faisant le choix d’un compte d’épargne donné. Vous pouvez donc vous aider d’un de ces outils pour choisir votre livret, en plus des critères présentés plus haut.

Un simulateur d’épargne prend la forme d’un tableau de bord dans lequel il est possible d’intégrer un certain nombre d’informations, comme le versement initial, le versement des intérêts, le rendement annuel et la durée de l’épargne.

Grâce à ces informations, vous aurez la possibilité d’avoir une idée des intérêts générés dans un intervalle de temps donné. Ceci permettra d’optimiser la rentabilité de votre épargne, tout en programmant les versements réguliers depuis votre compte bancaire. Il s’agit d’une option qui vous facilite grandement la tâche.