Invisible Kingdom – La bordure

La bordure est le deuxième tome de la trilogie Invisible Kingdom, paru aux éditions Hi Comics, en mai 2021. Une bande dessinée, de G. Willow Wilson et Christian Ward, qui présente la suite de cette aventure de science-fiction surprenante sur les lanceurs d’alertes.

Dans la couronne de Broques, en bordure externe du système solaire, Krov répare la coque du Sundog. Il a soudé, comme il le pouvait la coque, mais il rappelle au capitaine qu’il faudra une révision complète si le vaisseau subit un nouveau choc, dans une véritable station de réparation ! Puis, sur son fauteuil, Grix demande si quelqu’un a vu Vess aujourd’hui. On lui explique que Vess avait parlé d’un jour de réflexion et de pénitence, mais cela fait déjà plusieurs jours… De son côté, Vess médite et se pose des questions. Grix vient lui rendre visite et lui demande si elle peut convaincre ses amis sur Rool de les laisser s’arrimer quelque part pour se réapprovisionner. La jeune non-un veut bien essayer, mais elle met en garde que cela peut éveiller les soupçons car personne ne s’arrête intentionnellement sur Rool. Grix constate que Vess a maigri et s’inquiète…

Cinq nouveaux chapitres sont à découvrir dans ce nouveau tome, présentant la suite des aventures de Grix et Vess, qui fuient toujours. C’est dans cette couronne de Broques, que leur vaisseau va être pris par des pirates, avec qui il va falloir ruser, pour tenter de s’en sortir. La bande dessinée est pleine de rebondissements et de révélations, notamment quant au lien mystérieux qui semble unir les deux héroïnes. Après avoir révélé la vérité sur l’alliance secrète entre Lux et la Renonciation, rien ne semble bouger, elles fuient et désespèrent, leur acte n’a rien changé, mais les paroles d’un certain Turo va faire douter, remettre en question Grix. Le récit est dynamique, avec de l’action, des rebondissements, des faux-semblants, des coups bas, car tout le monde tente de s’en sortir, tant bien que mal. Le dessin est toujours aussi singulier, étonnant et captivant, avec un choix de couleurs tout aussi particulier.

