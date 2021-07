Et si la nuit avait peur de toi ? est un album de Peter Vegas et Benjamin chaud, paru aux éditions Milan, en mars 2021. Un livre qui vient personnifier la nuit, afin que les jeunes lecteurs puissent la voir différemment et apprivoiser le noir, qui peut faire peur.

Le narrateur interpelle directement les jeunes lecteurs avec une question : Sais-tu que la Nuit déteste le jour ? Puis un semblant d’explications est donné, avec le fait qu’elle passe le plus clair de son temps à le fuir et même à se cacher dans le tiroir de la commode. C’est d’ailleurs l’une de ses cachettes préférées ! Aussi, quand les enfants viennent choisir leurs affaires, la Nuit observe tout au fond du tiroir, du coin de l’œil. Elle trouve même que les enfants font peur ! C’est une fois le soleil couché que la Nuit rassemble son courage pour oser sortir de la maison…

C’est un album jeunesse décomplexant qui est à découvrir ici, avec cette personnification de la nuit. Un élément temporel qui prend forme et a peur des enfants comme de la lumière et du jour. Un personnage amusant et attachant, qui se coupe les cheveux, essaie de monter aux arbres, s’ennuie un peu, aimerait partir naviguer… Le livre est original, rassurant pour les enfants ayant peur du noir, et plein humour, avec quelques situations amusantes. Les rôles sont inversés présentant une Nuit peureuse, simple, solitaire et amusante. Le texte est simple, drôle également, interpellant directement les jeunes lecteurs, et présentant ainsi ce personnage incroyable et touchant. Le dessin est rond, doux, expressif et très plaisant, joliment coloré, présentant des illustrations pleines de joie.

Et si la nuit avait peur de toi ? est un album drôle des éditions Milan, qui propose une personnification qui va permettre aux enfants de désamorcer leur peur du noir, à travers un personnage amusant et attachant, la nuit qui a peur de la lumière…