Préférence Système – One shot sci-fi aux Éditions Denoël Graphic

Le futur. Les villes sont devenues des mégapoles, où les robots et androïdes font office « d’aide aux humains ». Mikki, un droïde vit avec la famille Mathon, un jeune couple qui attend son premier enfant. Et c’est d’ailleurs Mikki qui le porte. Yves, le futur père de famille, bosse pour un immense data center. Et le gros problème, dans ce monde où on compte les souvenirs, et la mémoire en Go ou téraoctets, c’est qu’on ne peut pas tout garder … Préférence Système, un one shot sci-fi touchant des Éditions Denoël Graphic.

Le décor :

Un funérarium … Mikki, le droïde « mère porteuse », profite d’une balade dans le parc, en essayant d’échanger avec les oiseaux. De l’autre côté du bâtiment, un petit groupe écoute le sermon d’un prêtre. Aujourd’hui, on enterre le père de Yves. Un moment douloureux qu’il a du mal à digérer.

« Je ne me souvenais pas qu’on avait enterré maman aussi profond . C’est comme si on ne voulait pas qu’ils reviennent » …

Mais, la vie continue. Bientôt, il sera parent d’une petite fille, avec Emy sa compagne. Leur droïde porte leur bébé.

Le lendemain, il est déjà au boulot, dans son data-center. Chaque souvenir, chaque mémoire, chaque vidéo … sont stockés, à disposition pour être vus, et revus. Leur classement et leur destruction s’effectuent d’ailleurs en fonction du nombre de vues, ce qui révolte complètement Yves.

Aussi, et malgré l’interdiction formelle de sauvegarder des données vouées à la destruction, il lui arrive de passer outre les lois, et de cacher ce qu’il arrive à sortir dans la mémoire de son droïde.

Un geste qui va définir l’avenir de sa future fille, sans qu’il le veuille ….

Le point sur la BD :

Que serait la construction de notre personnalité sans tous ces « artefacts » externes qui font notre mémoire, nos souvenirs. C’est le sujet abordé dans « Préférence Système » aux Éditions Denoel Graphic. Ugo Bienvenu signe de ses illustrations et de son écriture, cette BD véritable ode à l’humain et la nature !!

On pourrait scinder son one shot en deux parties : dans la première, on s’accoutume aux personnages et à ce monde « dystopique » et cruel. Avec ce personnage révolté contre ce système où l’on détruit des données à ses yeux importantes, et où ce qui vont à l’encontre de cette loi, sont éliminés sans sommation .

Puis, la seconde partie où le rapport humain/robot devient particulièrement touchant avec ce « Mikki » qui fait office de mère porteuse pour la fille à naître du couple. On s’y attache forcément plus que de raisons, puisque ce robot devient finalement le point central du récit. Et c’est assez bouleversant ….

La conclusion :

Un one shot réflexif et émouvant. Le lecteur alterne entre sentiments naïfs et purs grâce à ce bot et ce qu’il contient. Puis, profondeur réfléchie et violence grâce à la trame de fond : mémoire de l’humain, de l’humanité, débordements technologiques. Préférence Système aux Éditions Denoël Graphic est un must have sci-fi particulièrement visionnaire ! Coup de coeur total !