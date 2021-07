Angel Nova : La nouvelle fragrance estivale signée MUGLER

Alors que la saison estivale débute, nous avions envie de vous présenter « Angel Nova », la nouvelle fragrance signée MUGLER. Un parfum tout de rose vêtu, qui invite les femmes à prendre confiance en elles, en diffusant des senteurs irrésistiblement fleuries et gourmandes.

Angel Nova : Une pépite olfactive

Angel Nova est une nouvelle version estivale du très connu Angel. La couleur rose aux touches argentées de la boîte saute aux yeux, annonciatrice d’un parfum très féminin. La bouteille porte la forme légendaire d’étoile facettée, agréable à prendre en main. Elle a la particularité d’être rechargeable. Elle est relativement simple, mais néanmoins lumineuse.

Le parfum est disponible chez SEPHORA (en ce moment : 2 ème démarque des soldes avec – 10 % supplémentaires sur les produits soldés)

Les notes olfactives

Nous avons été surpris par Nova que nous définirions d’audacieux, soit bien différent des parfums estivaux précédents. En effet, il est moins reconnaissable, plus nuancé, en deux mots : délicieusement surprenant !

Angel Nova est un parfum estival cela ne fait aucun doute. Il est pétillant, fleurit, fruité et délicat. Cela change du parfum classique qui est relativement chaud et intense. Les amoureuses de fleurs vont se régaler, elles se laisseront porter par les effluves d’un parfum boisé.

Angel décrit Nova au travers de trois facettes :

Wonder : notes intenses de framboises combinées au litchi

notes intenses de framboises combinées au litchi Super : notes de roses bien présentes, subtiles et naturelles

notes de roses bien présentes, subtiles et naturelles Power : notes d’Akigalawood, ce dérivé de patchouli qui apporte du caractère

Car oui, l’intensité est bien au rendez-vous. Inutile de trop en mettre pour profiter de ses effluves toute la journée. Cela ne surprendra pas les amoureux de la maison MUGLER qui apprécient les parfums pour leur force notamment.

Mon avis sur Angel Nova

Cela fait bien trop longtemps que je ne vous ai pas parlé des parfums MUGLER. Je ne sais pas vous, mais moi je me parfume selon les saisons. Je suis donc ravie lorsque le créateur propose de nouvelles fragrances à l’approche de l’été notamment. J’étais curieuse et pressée de sentir Angel Nova. Je radote, je sais, mais je suis admirative de l’univers de MUGLER dans sa globalité. Je trouve que la femme est mise en avant avec beaucoup d’élégance. Les parfums sont reconnaissables, ont leur propre identité et je trouve ça chouette.

Nova m’a surprise, car pour le coup, j’ai trouvé que MUGLER osait davantage. Le créateur sort de sa zone de confort, dans le sens où lorsque je l’ai senti pour la première fois, je ne me suis pas dit : “Ah, ça c’est du Mugler”. Quoi qu’il en soit, j’aime être surprise, donc cela tombe plutôt bien. Je trouve que Nova est un parfum assumé, qui va plaire aux femmes qui n’ont pas peur de se faire remarquer, déterminées à se distinguer. Des femmes qui s’aiment, se font confiance, croient en elles, assument leurs choix et n’hésitent pas à les faire entendre.

Angel Nova risque bien de surprendre les adeptes de la maison MUGLER. Plus fruité que les éditions estivales précédentes, il aura toute sa place dans le creux du cou des femmes cet été.