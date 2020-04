Comment acheter la chemise blanche parfaite

Une chemise blanche classique peut faire le pont entre les affaires, les voyages et la vie de tous les jours. J’ai porté mes chemises à manches longues sous des vestes de costume d’affaires en hiver, avec juste un pull sur les épaules au printemps et à l’automne, et avec un jean toute l’année. Une chemise blanche sans manches portée sous une veste a été mon sauveur pour les affaires pendant les chaudes journées d’été à New York – croustillantes mais fraîches. Quant à celles qui ont des poignets français (oui, j’adorais porter des boutons de manchette fantaisie au travail !) – je me contente maintenant de remonter les poignets pour mon nouveau style de vie hors entreprise. Et comme la plupart de mes chemises sont « sans fer », elles voyagent merveilleusement bien !

Avec autant de versions d’une chemise blanche classique disponibles, comment choisir celle qui vous convient le mieux ?

Soirée Blanche (l’une de mes boutiques en ligne préférées pour faire du lèche-vitrine !) a récemment partagé les détails qu’ils recherchent lors de la sélection des chemises à vendre sur leur site web :

Col structuré : Le col de la chemise éclaire le visage et ajoute une finition raffinée. Les chemises dont le col est substantiel et solide et qui restent debout sont un must.

Coton extensible : En ajoutant un peu de stretch à vos chemises en coton classique, vous évitez les plis et vous pouvez les porter confortablement toute la journée.

Coutures : Quelle que soit la forme de votre corps, en matière de chemises en coton, un style sur mesure est toujours plus flatteur qu’une forme de sac ample. Les coutures princesse ou les fléchettes assurent des lignes longues et lisses dans les styles d’écrémage corporel.

Facteur de pureté : Assez léger pour être superposé et assez opaque pour être porté sans sous-vêtement. Il n’y a pas lieu de craindre une exposition indésirable de la lingerie.

Queue de chemise : Un ourlet de chemise arrondi réduit l’encombrement lorsque vous le rentrez et attire l’attention sur votre centre plutôt que sur vos hanches lorsqu’il est usé.

Ma chemise blanche préférée est une chemise Soirée Blanche sans fer spécialement traitée pour rester pratiquement infroissable et lavable en machine. Et elle offre de nombreuses options de coupe (coupe classique, ajustée et sur mesure en Regular et Petite). Une de mes amies a récemment acheté trois chemises Soirée Blanche pour hommes en vente pour les porter ouvertes par-dessus ses débardeurs et ses pantalons. Remarque : elle a raccourci les ourlets de sa chemise pour une coupe plus flatteuse.

Je suis également fan de la collection de chemisiers blancs sans fer à manches longues de Chico ¾ pour le printemps et l’été, car ils sont un peu moins « classiques » dans leur style. J’en ai trois : une qui est très ajustée et que je porte à la fois rentrée et sortie et une autre que j’ai achetée plus grande pour la porter à l’extérieur et « ceinturée » avec un foulard coloré noué autour de ma taille. La troisième est une tunique que je porte avec des leggings ; elle est parfaite pour les voyages et peut aussi servir de veste de chemise ou de maillot de bain.

Mais le blanc convient-il à tout le monde ?

Nancy Nix-Rice, auteur de Looking Good…Every Day : Style Solutions for Real Women, considère la chemise blanche classique comme un « mythe de la mode »… et pour une raison justifiable : le blanc éclatant ne flatte pas tout le monde. Votre chemise « blanche » peut être d’un blanc doux, ivoire, ou même d’un pastel très pâle (comme la menthe ou le fard à joues) si c’est ce qui vous fait vous illuminer.

Je suis tout à fait d’accord pour dire que le blanc éclatant convient mieux aux femmes dont les couleurs sont très contrastées, comme les cheveux foncés et la peau claire… mais personnellement, j’aime la polyvalence de la chemise blanche, alors avec les blancs éclatants, je prends soin d’éclaircir mon maquillage pour plus de contraste dans mes couleurs, ou d’ajouter une écharpe ou un pull autour de mes épaules.

Et si le classique n’est pas votre style ? Parce qu’une chemise blanche simple et classique ressemble beaucoup à une chemise d’homme, vous pouvez vous sentir mal à l’aise avec. Si votre style est plus romantique, recherchez une chemise à volants. Si vous êtes sportif, choisissez un tissu qui n’est pas du tout rigide. Si vous êtes dramatique, recherchez un chemisier avec un élément qui se distingue, comme un détail de col audacieux. Naracamicie, un détaillant italien unique de chemises et de chemisiers qui ouvrira bientôt des magasins aux États-Unis, propose plusieurs modèles fabuleux.

Qu’en est-il de la coupe ?

Quelle que soit votre taille, il est essentiel de veiller à ce que votre chemise soit bien ajustée et bien proportionnée pour être à votre avantage. Le plus important est de savoir comment une chemise se porte sur votre buste et sur vos épaules.

Buste

Vous voulez que la chemise soit bien ajustée, mais pas au point de s’accrocher à vos côtés ou de laisser des espaces entre les boutons. La meilleure façon de tester la coupe réelle est de voir comment la chemise sera portée tout au long de la journée. Ne vous contentez pas de rester debout et de vous regarder dans le miroir ; asseyez-vous aussi. Lorsque vous vous asseyez, vos épaules et votre dos se détendent et s’écartent pour que vous puissiez tester l’adhérence et l’écartement des boutons ainsi que le confort général de votre dos.

Epaules

Il faut que les épaules soient bien ajustées à la chemise. Vous devez pouvoir lever les bras, mais il faut que la couture arrive au bord de votre épaule. Ainsi elle sera parfaitement ajustée. Lorsque vous faites votre essayage, essayez debout, les épaules en arrière avec une posture bien affirmée et également assis, en position de travail sur un bureau ou à table. Ainsi vous aurez une vision globale du rendu de votre look.