Quels sont les différents types de nœuds papillon ?

Il existe trois catégories principales. Nous allons vous les présentez ici !

Nœuds papillon pré-noués

Cette catégorie détient probablement la plus grande part du marché. Parfois, ils viennent également dans une version à pince et ils sont très populaires auprès des hommes qui ne savent tout simplement pas comment attacher un nœud papillon et des hommes qui n’en portent généralement pas. Il y a une règle simple si vous voulez être élégant, ne portez jamais un nœud papillon pré-noué car cela se voit toujours. Ils sont en revanche très simple à porter car ce n’est pas nécessaire d’apprendre à faire le nœud.

Nœud Papillon Blanc Plume

Nœuds papillon à nouer

Comme son nom l’indique, vous l’attachez vous-même à chaque fois. Cela semble intimidant. C’est le seul choix pour un gentleman élégant et parfois vous pouvez même trouver des nœuds papillon à nouer qui ont un petit clip sur le mécanisme qui vous permet de le retirer. Donc, une fois que vous l’avez attaché une fois, vous n’avez plus besoin de l’attacher.

Nœuds papillon réglables

Habituellement, vous les trouvez pour toutes sortes de nœuds papillon de jour. Le grand avantage est que vous pouvez simplement ajuster la taille de sorte que parfois vous pouvez avoir une cravate plus petite, d’autres fois une cravate plus grande, et vous pouvez même la prêter à votre père, votre frère ou un ami s’ils en ont besoin et ça marchera pour eux. Il existe toutes sortes de mécanismes d’ajustement. Certains incluent des clips métalliques tandis que d’autres ont des boutons.

Noeud papillon à nouer à longueur fixe

Tout d’abord, pourquoi voudriez-vous vous limiter à une seule taille ? Fondamentalement, pour les tenues de soirée lorsque vous portez des cols d’aile, le nœud papillon entier est visible et avoir un petit mécanisme de réglage a l’air bizarre et étrange. Alors que diriez-vous de porter une chemise de smoking avec un col rabattu ? À la fin de la soirée, il est très courant de dénouer le nœud papillon et quand il y pend, vous pouvez toujours voir le réglage et à cause de cela, il est toujours conseillé d’utiliser une taille de cou de longueur fixe pour les nœuds papillon du soir.

Nœuds papillon avant-gardistes

Avec la popularité croissante de ces dernières années, nous avons vu des nœuds papillon en bois, nous avons vu des nœuds papillon en plumes d’oiseaux, ainsi que des nœuds papillon en cuir. Ils ne sont en fait pas noués, ils sont simplement comme un nœud papillon à pince ; ils ont juste la forme d’un nœud papillon traditionnel. La plupart du temps, ces articles sont très flashy et je pense que c’est une mode qui ne résistera pas à l’épreuve du temps. Bien sûr, si vous voulez littéralement ressembler à un paon, vous pouvez aller avec eux. Sinon, je vous suggère de rester avec des nœuds papillon traditionnels à nouer.