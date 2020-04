L’essor des plateformes d’assistance juridique

Que ce soit pour effectuer des démarches administratives, se fournir des modèles d’actes juridiques ou trouver un avocat, le secteur du droit peut vous sembler difficile d’accès. Ces dernières années ont cependant vu émerger de nouvelles plateformes juridiques qui ont su parfaitement réduire le fossé entre le secteur, et les usagers du droit. Grâce aux nouvelles technologies, vos démarches sont aujourd’hui simplifiées et beaucoup plus accessibles.

La digitalisation et l’émergence des plateformes juridiques

La transformation numérique a bousculé de nombreux secteurs, et le droit n’y a pas échappé. Depuis 2014, on assiste au développement de la LegalTech, aussi appelée technologie juridique. Cette technologie a facilité et modernisé les pratiques traditionnelles, tout en leur faisant gagner en agilité et en créativité. Cette alliance entre technologie et savoir-faire a démocratisé l’accès aux services juridiques et transformé les métiers du droit. Des plateformes d’assistance ont commencé à voir le jour et se sont développées pour vous proposer des offres de plus en plus variées ainsi que des solutions plus complètes. Les nouveaux outils disponibles permettent aux avocats, notaires et autres professionnels du droit de vous présenter leurs services avec plus de facilité. Ils peuvent ainsi se consacrer pleinement à leur cœur de métier et apporter une vraie valeur ajoutée.

Ces plateformes se présentent sous forme d’abonnement mensuel. L’usager paie chaque mois une somme fixe qui lui donne accès à plusieurs fonctionnalités. En générale, les plateformes proposent plusieurs formules, plus ou moins complètes selon les budgets.

Quels intérêts pour les usagers ?

Choisir un cabinet d’avocats n’est pas chose facile pour l’usager néophyte. L’offre est large, et trouver le bon parmi la jungle des professionnels disponibles peut s’avérer long, voire épuisant. La tâche devient donc rapidement décourageante. Heureusement, aujourd’hui, que vous souhaitiez faire appel à un avocat, un notaire, ou rédiger des actes juridiques, les démarches n’ont jamais été aussi simples. Les plateformes juridiques sont centrées sur l’utilisateur et vous garantissent une mise en relation rapide avec les professionnels les plus adaptés à votre besoin. Accessibles 7j/7 et 24h/24, ces plateformes vous font économiser un temps précieux dans vos recherches. Enfin, grâce à l’automatisation et la dématérialisation, les procédures basiques sont grandement simplifiées. Les coûts sont alors réduits, permettant des tarifs à la fois plus accessibles et plus transparents. Les mauvaises surprises sont évitées !

Qiiro, plus qu’une plateforme : un partenaire

Avec les années, les plateformes ont évolué pour devenir de véritables partenaires juridiques ! Que vous soyez professionnel ou particulier, la plateforme d’assistance juridique Qiiro vous accompagne dans toutes vos démarches et sur une grande variété de secteurs (immobilier, contrats, restauration et hôtellerie ou encore entrepreneuriat). Si vous êtes un particulier, vous pouvez notamment vous informer sur des sujets comme le travail, le logement, les démarches administratives ou les procédures légales. En cas de nécessité, la plateforme peut vous mettre en relation avec un de ses nombreux avocats partenaires. Qiiro met aussi à disposition sur son site des services informatifs tels que des fiches pratiques ou une bibliothèque complète de documents juridiques. C’est une véritable mine d’or pour l’utilisateur !

