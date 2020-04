Comment accessoiriser une robe en noir et blanc

Vous avez donc trouvé cette superbe robe noire et blanche, et vous avez hâte de la porter. Pour certains, trouver les bons accessoires est une tâche très facile, mais pour d’autres, cela peut être une tâche très lourde. Si c’est votre cas, Voici quelques conseils simples qui vous aideront à créer un look fabuleux de la tête aux pieds. La confiance est la clé pour réaliser n’importe quelle tenue. C’est la première étape de la création d’un look. Une fois que vous l’aurez fait, il vous sera facile de suivre les suggestions ci-dessous.

La lèvre parfaite

Nous sommes tout à fait capables de faire preuve d’audace. Le noir et le blanc sont presque toujours parfaits avec un rouge à lèvres de couleur vive. Le rouge est ma couleur préférée, le rouge Ruby Woo de MACs est mon rouge préféré de tous les temps, mais il existe des centaines de rouges à lèvres rouges qui sont magnifiques avec le noir et le blanc. Si vous n’aimez pas le rouge à lèvres rouge ou si vous voulez essayer une autre couleur, je pense que le rose est une couleur idéale avec le noir et le blanc. Je n’aime pas les couleurs non traditionnelles qui sont devenues populaires ces dernières années (jaune, vert, bleu), mais si ces couleurs correspondent à votre personnalité et à votre style, je vous conseille d’essayer. Cependant, si vous voulez une couleur classique et traditionnelle pour les lèvres avec votre look en noir et blanc, je pense qu’un rouge à lèvres de la famille du rouge ou du rose serait parfait.

La couleur de la pop

Plutôt que de casser le code couleur avec des couleurs flashes ou avec des chaussures de couleurs vives, vous pouvez très bien conserver le blanc comme couleur de différentiation. Comme sur la photo, vous pouvez par exemple choisir des lunettes à bord blanc épais pour justement faire ce rappel de couleur. Si vous avez envie d’attirer le regard des convives sur vos jambes, mettez des chaussures pop de couleur jaune ou rouge. Tout dépend d’où vous voulez diriger le regard des autres.

La touche métallique

Maintenant que vous avez choisi le bon rouge à lèvres, et que vous avez votre pop de couleur, il est temps d’ajouter les bijoux. Les métaux sont très bien quand ils sont portés en noir et blanc. J’ai associé cette robe à des boucles d’oreilles en or, mais l’argent, le bronze ou tout autre métal aurait également fait l’affaire. En fonction de ce que vous portez, un collier ou un bracelet métallique serait également une bonne idée. Si vous avez décidé de ne pas porter une chaussure de couleur, associer votre look noir et blanc à une chaussure métallique serait également très bien. Quel que soit votre choix, conservez-le pendant toute la durée de votre tenue. Si vous décidez de porter de l’or, choisissez l’or comme couleur métallique. Si vous décidez de porter de l’argent, la règle reste la même. Dans tous les cas, vous devez absolument limiter le nombre de couleurs de votre tenue. Par exemple avec les lunettes blanches de notre look photo, nous vous conseillons un bracelet en céramique blanc.

