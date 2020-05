Comment baisser les honoraires de son comptable ?

Vous êtes entrepreneur sachez qu’il est possible de réaliser de véritables économies en classant et apportant les bons documents à son comptable. Ce travail en amont est plus facile pour vous et va représenter un gain de temps pour votre comptable. Gain de temps qui va alors être synonyme de baisse d’honoraires. Mais alors quels documents dois-je transmettre à mon comptable ?

Les 5 éléments à apporter à son comptable

Ces éléments doivent être apporté dans l’ordre chronologique des factures ou du relevé bancaire lorsque votre comptabilisé se fait en trésorerie, c’est-à-dire que les factures sont enregistrées à la date des paiements. Ce sont des choses simples mais qui font gagner du temps à votre comptable dans sa mission. Et gérer son entreprise s’est aussi mettre la main à la patte.

1- Banque

Le poste banque comportera les relevés de compte, les remises de chèques, les factures de frais de banque, les prêts en cours, le solde de la caisse (pour les espèces).

Il est important d’avoir un dossier par banque si le client possède des comptes dans différentes banques.

Le relevé bancaire peut être transmis chaque mois au format papier.

2- Achats

L’ensemble des factures d’achats pour des biens nécessaires à l’exploitation doivent être apportés. Si ces documents ne sont pas apportés les achats réalisés ne pourront pas faire l’objet d’une déduction de TVA et d’imposition.

3- Les ventes

Les ventes réalisées doivent être déclarés dans le cas contraire il s’agirait d’une fraude passible de lourdes sanctions.

4- Les stocks

En fin d’exercice, toutes personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant ont pour obligation d’établir un inventaire des stocks.

Les stocks comprennent les:

biens directement vendus en l’état

biens en cours de production

toutes matières premières nécessaires pour produire

Cet inventaire découlera ensuite sur une valorisation de ce stock.

Cette valorisation du stock est en général effectuée par le client (suivant la lettre de mission) et peut se faire à l’aide de deux méthodes :

PEPS (premier entré premier sortie) : les produits écoulés sont sont sortis à la première valeur historique encore suivie.

CUMP (coût unitaire moyen pondéré) : un rapport est établi entre le prix d’achat des stocks et la quantité totale du stock.

Ce rapport permet de déterminer le coût unitaire moyen pondéré (CUMP). Il nous reste plus qu’à multiplier ce CUMP par la quantité en stock pour déterminer la valeur du stock (par cette méthode).

5- Un complément d’information

Dans certains cas un complément d’information peut être nécessaire. Ce qui permet alors au comptable de :

gagner du temps

éviter les erreurs d’enregistrement

accompagner des analyses

Les acquisitions dont le montant HT excède 500€ doivent être comptabilisées en immobilisation. Il est donc important de spécifier sur les factures de quoi il s’agit. Et d’indiquer la date de mise en service pour le calcul des amortissements.

Pour des factures en adéquation avec une période, cette période doit être mentionnée. Si la période concernée ou une partie correspond à l’exercice suivant, les sommes se rapportant à l’exercice suivant devront être enregistrées en charge constaté d’avance ou produit constaté d’avance. Tandis que les sommes concernant l’exercice actuel ou antérieur seront enregistrées en charges ou produits.