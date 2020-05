Confinement : le défi des télécoms

La crise sanitaire et le confinement ont obligé les télécoms à relever un défi pour éviter la surtension et assurer un bon service à tous les Français.

La plupart des Français doivent rester confinés depuis le 17 mars 2020 et ces mesures gouvernementales exceptionnelles ont bousculé le quotidien des ménages français. Le confinement a également posé un réel défi aux opérateurs des télécoms français qui doivent – malgré les mesures de confinement – assurer un service quasi normal et gérer les éventuelles surtensions qui peuvent survenir à cause de l’utilisation accrue du réseau Internet et du réseau mobile. Les télécoms ont dû s’adapter rapidement au nouveau quotidien des Français pour garantir une connexion Internet puissante et un réseau mobile fiable.

Confinement : nouvelle utilisation des réseaux télécoms et bouleversement du planning des projets des opérateurs

Est-il possible qu’Internet et le réseau mobile ne supportent pas l’affluence due au confinement ?

Aujourd’hui, l’utilisation du réseau Internet et des nombreux réseaux mobiles a été sensiblement bouleversée par les mesures de confinement mises en place par l’État. Les fournisseurs d’accès à Internet et les opérateurs mobiles se confrontent à une surutilisation des réseaux.

25% des Français travaillent à distance depuis leur ordinateur

28% des Français ont été placés au chômage partiel

45% des actifs ne peuvent plus travailler depuis la mise en place du confinement : garde d’enfants, arrêt maladie, etc.

Par conséquent, les fournisseurs d’accès à Internet doivent adapter le réseau Internet pour éviter une surtension et assurer une connexion Internet fiable aux ménages français. Les télécoms doivent réussir à braver l’éventuelle saturation du réseau ADSL et du réseau fibre face à l’utilisation accrue due à la pandémie de COVID-19 et le confinement.

Arthur Dreyfuss, le président de la Fédération Française des Télécoms, n’exclut pas la possibilité d’un impact sur les infrastructures des opérateurs télécoms français. Néanmoins, tous les fournisseurs d’accès à Internet essaient de s’adapter rapidement à la situation pour assurer un service correct aux millions de Français confinés, pour lesquels Internet représente le seul lien avec l’extérieur.

Les différentes technologies des télécoms : entre le retard du déploiement et les polémiques d’une mise en place controversée

Le confinement est susceptible de provoquer une surtension des nombreux réseaux Internet et mobiles mais ces mesures exceptionnelles ont déjà provoqué des retards importants dans le déploiement et le développement des technologies télécoms.

Déploiement de la fibre optique ralenti

Déploiement du réseau 4G dans les zones rurales ralenti

Mise en place des réseaux 5G sur le territoire français retardée

Toutes les interventions pour continuer à déployer la fibre optique et le réseau 4G dans les zones les plus reculées (notamment les zones blanches) deviennent compliquées et quelques jours après le début du confinement, l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des postes et de la distribution de la Presse (Arcep) a annoncé le report du déploiement de la 5G sur le territoire français.

Ces nombreux retards dans le déploiement des technologies télécoms et la réduction de la fracture numérique sont au coeur des débats entre l’Arcep et les opérateurs téléphoniques qui tentent de supporter la crise. En effet, Sébastien Soriano, le PDG de l’Arcep, a expliqué que la crise sanitaire n’était pas l’excuse qui justifiait le retard dans les engagements pour déployer les technologies des télécoms, déclenchant la colère du président de la Fédération Française des Télécoms comme expliqué dans cet article du Figaro.

Aujourd’hui, les nombreux opérateurs télécoms doivent faire face à plusieurs crises liées au confinement : le retard des engagements, la surtension éventuelle des réseaux, etc. La Fédération Française des Télécoms doit également gérer la psychose générée par l’ installation des antennes 5G qui serait responsable de la pandémie de COVID-19 selon certains complotistes : des employés de télécommunications et techniciens chargés du raccordement des foyers à Internet agressés au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, antennes 5G vandalisées, etc.

Le « civisme numérique » : quand les opérateurs télécoms mettent à contribution les entreprises et les particuliers

Internet : privilégier un débit réduit pour éviter la saturation des réseaux

Aujourd’hui, tous les opérateurs téléphoniques et les gestionnaires des réseaux télécoms demandent aux ménages français de respecter les règles du « civisme numérique » pour éviter la surtension des réseaux et la multiplication des pannes, etc.

À la demande de la Commission Européenne, certains acteurs du divertissement sur Internet ont choisi de réduire leurs débits pour éviter la congestion des réseaux Internet et mobile, dans un souci de « civisme numérique ».

Il est également possible de limiter sa consommation numérique pour participer à l’effort collectif et garantir le bon état des réseaux de télécommunications pour les Français qui travaillent à distance et/ou les appels d’urgence, par exemple.

Le réseau mobile : éviter la surutilisation pour privilégier les appels d’urgence et la prise en charge des urgences sanitaires

Le « civisme numérique » n’est pas seulement réservé à l’utilisation des réseaux Internet (ADSL et fibre) mais il est également encouragé dans l’utilisation des réseaux mobiles. En effet, le président de la Fédération Française des Télécoms demande aux ménages français de respecter la « responsabilité numérique » en privilégiant la connexion WiFi à la place du réseau 4G.

Il est nécessaire d’éviter de saturer le réseau mobile avec une utilisation massive et incontrôlée du réseau 4G. Tous les réseaux mobiles doivent rester opérationnels et disponibles pour les appels d’urgence liés à la pandémie de COVID-19.

La crise sanitaire mondiale amène tous les citoyens à respecter le « civisme numérique » et participe également au développement de la solidarité pour ralentir la propagation du virus, garantir la santé des plus fragiles et soutenir tous les hommes et les femmes qui continuent de travailler pour sauver des vies ou continuer à faire tourner le pays.