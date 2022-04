Comment bien faire ses paris sportifs ?

Au Canada et dans le monde, les paris sportifs génèrent des revenus complémentaires pour plusieurs personnes. Cela dit, il s’agit d’un domaine à risque, donc vous devez mettre toutes les chances de votre côté pour espérer gagner. Ainsi, si vous êtes débutant, il est essentiel de prendre du temps pour en apprendre davantage sur le sujet. Pour ce faire, découvrez tout ce qu’il faut savoir pour bien faire vos paris sportifs.

Prendre le temps d’analyser les informations disponibles

Lorsque vous débutez dans le monde du Pari sportif, vous devez prendre le temps de vous renseigner sur le sujet. Pour cela, suivez des sites spécialisés dans les pronostics sur les paris sportifs au canada.

Par ailleurs, avant de faire un pronostic, il est essentiel de préparer ses paris. En effet, vous devez éviter de toujours parier sur votre équipe favorite sans faire une analyse objective au préalable. Ainsi, si vous n’avez aucune information récente sur les équipes, peu importe la discipline, ne faites pas de paris sportif en ligne.

Astuces pour bien analyser les données avant de parier

Pour placer les meilleurs paris sportifs au canada, prenez le temps d’analyser les pourcentages de gain des équipes en compétition. Vous devez également bien étudier les pronostics gratuits proposés sur internet avant de les copier. Renseignez-vous sur la forme des joueurs des équipes, leurs blessures et leurs statuts (titulaire ou remplaçant).

Le bon Paris sportif tient également compte des conditions météorologiques, des statistiques passées et du style de jeu des équipes. Pour avoir ces informations, consultez les sites officiels des compétitions et des équipes. Par exemple, rendez-vous sur https://www.nba.com si vous voulez faire un pari sportif en ligne sur le NBA.

Calculer les statistiques de votre Pari sportif

Le calcul des statistiques de vos paris sportifs vous permet de déterminer les cotes values ou les value bet. Il s’agit d’une astuce qui nécessite des connaissances en mathématiques, mais vous pouvez vite la maîtriser. En réalité, pour chaque évènement de pari sportif en ligne, il existe une cote. Cette dernière correspond à la probabilité que celui-ci se réalise.

Par ailleurs, la cote se calcule en divisant la probabilité en pourcentage sur 100 : Cote = 100/ Probabilité. Ainsi, une cote de 1,1 veut dire que l’équipe a une probabilité de réussite de 90,09 %. Cela dit, les sites de pari sportif en ligne au Canada et dans le monde réduisent volontairement les cotes pour gagner plus d’argent. À cet effet, il est conseillé d’utiliser la stratégie des cotes values.

La stratégie des cotes values

L’astuce « cote value » revient à miser sur l’équipe ayant une probabilité de réussite plus grande que celle que le site des paris sportifs a affichée. Pour cela, il est important de mieux maîtriser les pronostics de votre bookmaker. C’est un processus d’apprentissage qui peut durer de nombreuses années.

Cependant, une fois expérimenté, vous aurez une longueur d’avance sur les novices et les bookmakers.

Suivre plusieurs sites de Pari sportif

Si vous êtes débutant, il est préférable de commencer en suivant les sites de référence en Pari sportif tels que « Parier Au Canada ». Cela vous permet d’acquérir les connaissances nécessaires pour réussir dans ce domaine, mais aussi de profiter des expériences des joueurs qui gagnent régulièrement.

Vous pouvez également intégrer des forums de Pari sportif. Il s’agit de groupes de discussion en ligne créés pour permettre aux parieurs sportifs de s’entraider et de se partager des informations. Il en existe sur les réseaux sociaux comme Facebook, Télégram, Twitter, Whatsapp. Toutefois, vous trouverez aussi, sur ces plateformes, des comptes personnels de pari sportif Canada (d’influenceurs) que vous pouvez suivre.

En outre, vous pouvez vous abonner à un service en ligne de pronostic gratuit. Ainsi, la plateforme se chargera de vous fournir les paris sportifs à effectuer contre rémunération. Toutefois, assurez-vous de la fiabilité et de la rentabilité du pronostiqueur professionnel avant de choisir.

Suivre plusieurs bookmakers

Pour bien faire vos paris sportifs, il est conseillé de suivre assez de bookmakers. Il s’agit d’une astuce employée par les joueurs expérimentés pour déterminer les meilleures cotes. En effet, certains bookmakers baissent volontairement ce chiffre pour gagner plus d’argent et parfois, induire les parieurs en erreur.

Par ailleurs, vous pouvez vous inscrire sur beaucoup de plateformes de bookmakers. Ainsi, vous aurez assez d’informations sur les pronostics, ce qui vous aidera à mieux orienter votre Pari sportif.

Se méfier de l’appât du gain

Pour bien faire vos paris sportifs, vous devez faire très attention à l’appât du gain. Pour cela, faites des pronostics rationnels et ne mettez pas tout votre argent sur une série de combinés non réfléchis. En effet, plus vous mettez beaucoup d’argent sur un pari, plus votre risque de perte est grand. Ainsi, la réussite dans cette activité exige de la rigueur dans la gestion de votre bankroll (capital de mise).

En outre, une des stratégies de mises les plus connues et les moins risquées est de subdiviser votre capital en de petites fractions avant de parier.

Aussi, vous pouvez opter pour un pari à deux issues pour augmenter vos chances de gagner. Les paris à deux issues sont ceux qui mettent deux évènements en jeu, ce qui maximise vos chances. Certes, pour ce type de mise, les cotes sont relativement basses, mais c’est moins risqué.