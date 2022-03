Comment bien investir dans l’Ethereum

Cela fait des années que le Bitcoin conserve la première place en tant que cryptomonnaie. Mais cela ne signifie pas qu’elle est la seule, car il en existe des milliers. Parmi ces dernières, vous avez l’Ethereumqui occupe la deuxième place dans la catégories des meilleures monnaies électroniques. Il est important d’avoir assez d’informations sur cette dernière avant d’effectuer tout placement.

Dans cet article, vous allez découvrir des détails qui vont vous aider à réussir un investissement dans cette monnaie électronique. Si ceci est très important, c’est parce que ce marché est assez délicat.

C’est quoi l’Ethereum ?

À l’origine, l’Ether était un protocole d’échanges et une blockchain. Ce n’est que des années plus tard qu’elle est va arborer le statut de monnaie virtuelle au point de tenir tête au Bitcoin. Pour tout savoir du BTC, vous pouvez allez sur des sites tels que Bitcoin Pro.Même si l’Ethereum vient derrière le Bitcoin, cela n’empêche pas de nombreux investisseurs à se lancer aujourd’hui. Cette monnaie a vu le jour en 2015 par le biais de VitalikButerin.

Ce dernier commence par lancer un bloc répondant au nom de Genesis. Son intention principal est de distribuer des tokens à hauteur de 60 millions en prévente, et 12 millions seront mis de côté pour les développeurs. En 2016, l’Organisation Autonome Décentraliséva être attaquée par des pirates informatiques. La sécurité du réseau Ethereumdevient douteuse. C’est à ce moment que la blockchain se divise en deux parties différentes : Ethereum (ETH) et Ethereum Classique (ETC).

Le fonctionnement l’Ethereum ?

Si cette monnaie tient une place importante sur le marché à cause de ses statistiques intéressantes. La valeur unitaire de celle-ci s’estime à plus de 200 euros. Sa capitalisation de marché quant à elle s’évalue à plus de 20 milliards d’euros. Enfin, son volume total est de plus de 110 millions.

Cette monnaie virtuelle veut conserver efficacement et sécuriser les données de ses différents usagers. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle elle apparaît comme la plus fiable de nos jours.Sachez toutefoisqu’il n’existe pas de graphique de prédiction pour calculer le prix futur de l’Ethereum. C’est pourquoi un expert doit toujours vous accompagner lorsque vous souhaitez investir dans ce cadre.

Comment faire le mining de l’Ethereum ?

Tout le monde peut investir dans le mining de cette monnaie électronique. Tout ce qu’il vous faut, c’est un ordinateur puissant et d’une bonne connexion internet. Pas besoin de placer de l’argent pour débuter. L’Ether vous aide aussi à vous faire de l’argent en devenant mineur. Cependant, pour le cas particulier de l’ETH, vous devez avoir un ordinateur doté de plusieurs cartes graphiques assez puissantes. Lorsque c’est fait, vous allez tout simplementrejoindre le mining pool d’Ether pour débuter.

Un autre point important à savoirdans sur cette monnaie électronique, c’est que sa puissance de calcul totale nécessaire est très haute. Raison pour laquelle vous avez besoin d’apprendre et de suivre une formation à ce sujet. Surtout en arithmétique et en mathématiques.

Vous allez aussi devoir cultiver du déterminisme et de la lapatiance. C’est ce qui vous permettra de faire des gains. Les différents chiffres d’affaires sont partagés entre tous les mineurs selon le niveau de participation de chacun. Pour avoir assez d’argent, vous allez devoir fournir de gros efforts.

Pour investir dans l’Ether vous avez plusieurs choix. Premièrement, par des sites web sécurisés. Ensuite via des échanges peer-to-peer ou encore à travers des portefeuilles en ligne.

Vous détenez dorénavant quelques clés essentielles pour investir dans l’Ether. Certes ils s’agit de quelques bribes, mais elles ne sont pas négligeables. Pensez surtout à faire des recherches sur cette monnaies électroniques en ligne. Vous allez trouver des plateformes prêtes à vous donner des formations. Certaines sont d’ailleurs gratuites.