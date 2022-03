Choisir un téléphone fixe pour ses grands parents

À un certain âge, une personne commence à avoir peu à peu un problème de vue, d’autonomie, des mains qui tremblent, mais surtout un problème d’audition. Avec tous ses soucis, la personne ne parvient plus à utiliser très bien les téléphones modernes. C’est pour répondre à ses besoins spécifiques que les téléphones fixes dédiés uniquement aux personnes âgées commencent à faire de la place sur le marché des appareils téléphoniques.

Pourquoi choisir un téléphone fixe pour les personnes âgées ?

Un téléphone fixe pour seniors est la solution la plus pratique pour faciliter la vie des seniors. Comparé aux smartphones, cet appareil s’avère plus facile à manipuler. De plus, nos grands-parents ne sont pas du tout à l’aise avec les objets high-tech. Plus simple en matière d’options et d’usage, ce type de téléphone convient parfaitement au mode de vie de personnes âgées. En cas de besoin, c’est plus facile pour ces dernières d’agir ou de contacter ses proches ainsi que les gens ou encore les agences qui s’occupent d’eux.

Quels sont les types de téléphones fixes adaptés aux seniors ?

En général, un téléphone fixe, que ce soit pour une personne âgée ou non, dispose toujours d’un clavier composé de plusieurs touches. Cependant, les modèles fixes pour personnes âgées se démarquent par d’autres options plus spécifiques.

Les téléphones fixes avec des touches plus grandes

Avec la baisse de leurs capacités visuelles, le modèle doté des touches plus grandes correspond le mieux aux personnes âgées. Ces téléphones sont composés de grosses touches assez épaisses, une caractéristique essentielle pour faciliter davantage l’utilisation. Les caractères sont donc de grande taille et peut-être même inscrits en braille afin d’éviter de faire d’erreurs pendant la composition de numéros.

Les modèles pouvant être associés avec des appareils auditifs

Ces types de téléphone qui sont associables avec des appareils auditifs pallient la perte d’audition, un réflexe qui se dégrade peu à peu avec l’âge. Conçu pour répondre aux besoins des personnes âgées malentendantes, ce modèle de téléphone dispose d’écoute amplifiée et d’un volume de sonnerie assez élevé par rapport aux téléphones modernes. Si vous avez un parent âgé victime de ce problème de santé et que vous avez du mal à vous communiquer par téléphone, lui acheter ce genre d’appareil est vivement conseillé.

Les modèles « photophones »

Le photophone est un modèle de téléphone fixe pour seniors disposant de touches mémoires à photos. Elles sont principalement reliées à des numéros qui sont déjà préenregistrés. De ce fait, le senior peut contacter rapidement sa famille rien qu’en effectuant un simple geste. Ces boutons imagés facilitent donc la tâche à la personne âgée, car elle n’a plus besoin de rechercher dans le répertoire de son téléphone le numéro de la personne à contacter.

Téléphones fixes avec assistance

Avec l’avancement technologique, il existe aujourd’hui des modèles de téléphone fixe conçus pour personnes âgées avec un système d’assistance intégré. Il peut s’agir d’une télécommande d’assistance ou d’un bouton SOS. Dans le premier cas, le modèle est associé au téléphone de l’utilisateur et qu’il doit porter du matin au soir. Une simple pression faite sur un bouton peut suffire pour effectuer un appel vers les services de téléassistance ou ses proches. Avec le bouton SOS intégré directement sur le clavier de l’appareil fixe, le senior peut directement appeler au secours en cas d’urgence.