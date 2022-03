Le Dindon de G. Feydeau au Théatre du Ranelagh – Paris

Partagez





Le Dindon – Incontournable, jubilatoire, cette comédie de G. Feydeau ne se démode pas. La mise en scène signée Vincent Caire et la compagnie Les Nomadesques nous ravissent. Un pur moment de bonheur en ce moment sur la scène du théâtre du Ranelagh.

Le Dindon de G.Feydeau

actuellement au Théâtre du Ranelagh – Paris XVIe

Pontagnac, séducteur et coureur de jupons invétéré, cherche obstinément à séduire Lucienne Vatelin. Elle lui déclare qu’elle restera fidèle à son mari… sauf si celui-ci la trompe et qu’elle en a la preuve. Il n’en fallait pas plus pour faire croître l’ardeur de Pontagnac qui va tout mettre en œuvre pour parvenir à ses fins…

De croustillants personnages cohabitent joyeusement, tous plus loufoques et absurdes les uns que les autres : un infatigable séducteur, un mari naïf et « presque » fidèle, une femme trompée, un soupirant transi, une femme sourde qui ne comprend que lorsqu’on chuchote… et même un anglais de Marseille !

Cette comédie haletante en 3 actes du génial Georges Feydeau, autrefois dédaignée pour plume frivole et facile, est aujourd’hui considérée comme l’une des références de l’écriture comique : les quiproquos jaillissent, les portes claquent, les répliques fusent à un rythme endiablé… Mise en scène ébouriffante signée Vincent Caire, sublimes costumes et somptueux décors des années 20 particulièrement soignés, c’est dans un tourbillon de malentendus et de péripéties rocambolesques que sept irrésistibles interprètes s’en donnent à cœur joie pour embarquer un public conquis dans ces folles aventures. C’est hilarant. Tout simplement jubilatoire !

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATIONS :

Représentations du jeudi au samedi à 20h45 et dimanche à 17h

Au guichet : Théâtre du Ranelagh – 5 rue des Vignes – 75016 Paris

Tarifs : 1ère catégorie : 32€ / 2ème catégorie : 28€ / Moins de 26 ans : 12€

En ligne : www.theatre-ranelagh.com

Par téléphone : 01 42 88 64 44 (en semaine sauf lundi de 10h30 à 14h et de 14h30 à 17h30, samedi de 11h à 17h30)