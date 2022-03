Les seigneurs de la misère est un récit complet, d’Eric Powell, paru en janvier 2022, aux éditions Delcourt. Un comics, dans lequel on retrouve avec plaisir Le Goon et Franky, pour une nouvelle aventure, une mission périlleuse, avec des rencontres délirantes.

Quelque part au Mexique, une femme, avec un masque à gaz, des lunettes et un casque regarde, du haut d’une falaise, un véhicule passé. Elle fait demi-tour et se dirige vers sa voiture, un joli bolide. Elle démarre en trombe. Dans la camionnette, en contrebas, quatre malfrats ont capturé une fillette, qui gémit. Les gars lui demandent d’arrêter de geindre. Le conducteur en a marre d’entendre les autres gars. Il affirme que personne ne peut entendre la gamine, dans ce désert, alors ils peuvent la laisser couiner… Mais l’un d’eux pense que la Diabla peut venir les chercher. En effet, on dit que le vent du désert porte les cris des innocents jusqu’à elle. Puis, il explique que sa grand-mère l’a vue, que la Diabla est réelle. Sa grand-mère lui a raconté qu’il y avait autrefois un fédéral dont la fille était la plus belle créature qui ait jamais vécu sur Terre.

Chacun y va de ces histoires et légendes différentes autour de la Diabla, jusqu’au moment inattendu où elle fait son apparition ! C’est ainsi, avec des légendes, de la magie, des histoires d’injustices et de vengeance, que le récit débute, avec un coup réussi pour l’héroïne qui arrive à sauver la jeune fille. Alors qu’elle a fini son exploit, une étrange personne lui demande de l’aide. Bientôt, elle va rejoindre un petit groupe, dont Le Goon et Franky. Ainsi le héros reprend du service, avec une galerie de personnages plus délirants les uns que les autres, présentant aussi une héroïne, la Diabla. La bande dessinée présente un récit toujours aussi particulier et captivant, avec une trame dramatique, des instants comiques, et des personnages atypiques, dans une atmosphère empreinte de mystère, magie, légende… Le dessin est tout aussi plaisant, percutant, travaillé, jouant avec les ombres.

Les seigneurs de la misère est un récit complet, des éditions Delcourt, dans lequel on retrouve Le Goon et Franky. Une nouvelle aventure tragique, pour les héros qui vont croiser la route de personnages particuliers, pour lutter contre une entité démoniaque.

Les seigneurs de la misère