Le Secret de Sherlock Holmes au Théâtre La Bruyère le 31/01/22

Le Secret de Sherlock Holmes – Comédie policière de Christophe Guillon et Christian Chevalier le 31 janvier 2022 au Théâtre La Bruyère. Un cadavre est découvert. Pour les besoins de l’enquête, Sherlock et Watson se rencontrent pour la première fois. Cette affaire scellera les destins et les fera entrer dans la légende….

LE SECRET DE SHERLOCK HOLMES

Au Théâtre La Bruyère – Paris

Le 31 janvier 2022 à 20h30

Un crime est commis. Pour les besoins de l’enquête, Sherlock rencontre Watson pour la première fois. Une comédie policière jubilatoire sur fond d’enquête, faisant la part belle au rire, aux situations comiques, aux coups de théâtre, et aux événements loufoques.



Nous sommes à Londres en 1881. Sherlock n’a pas encore ses lettres de noblesse. Le docteur Watson, médecin légiste de son état, revient tout juste d’Afghanistan. L’inspecteur Lestrade de Scotland Yard est chargé d’élucider une sombre affaire de meurtre suite à la découverte d’un cadavre sur les bords de la Tamise. Lestrade va donc devoir s’entourer. Il liera les destins de Sherlock Holmes et du docteur Watson et faire entrer le duo dans la légende.

A la manière des enquêtes policières écrites par Sir Arthur Conan Doyle, l’auteur-metteur en scène Christophe Guillon crée sur scène un spectacle qui respecte les codes de la littérature du XIXème siècle, et considère que Holmes est devenu de nos jours un héros de cinéma et d’images. En créant au théâtre une enquête policière, l’auteur tente de donner une forme cinématographique théâtrale au propos. Il a souhaité faire revivre une part d’enfance, de patrimoine inconscient, enfoui en chacun de nous, comme si en voyant Le Secret de Sherlock Holmes, on avait l’impression de rendre visite à une lointaine famille. SUR SCÈNE : Christophe Guillon, Laura Marin, Emmanuel Guillon, Hervé Danrieux, Xavier Bazin AUTEURS : Christian Chevalier, Christophe Guillon METTEUR EN SCÈNE : Christophe Guillon INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION : Du 1er avril au 6 juin 2020 – Du mardi au samedi à 21 h / dimanche à 18h Au guichet : Théâtre La Bruyère – 5 Rue la Bruyère, 75009 Paris En ligne : www.theatrelabruyere.com et sur les sites de réservation habituels Tarifs : 24 euros Durée : 1h40

NOTRE D’INTENTION DE CHRISTOPHE GUILLON :