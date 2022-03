Y a quelqu’un ? – Loulou & Cie

Y a quelqu’un ? est un petit album carré, de la collection Loulou & Cie, des éditions L’école des loisirs. Un ouvrage interactif et amusant, pour les tout-petits, de Michaël Escoffier et Ella Charbon, paru en février 2022, qui présente un récit court et surprenant.

Il y a les jambes d’un cochon, en short bleu, ainsi qu’un ballon en peu plus loin, rouge, à pois bleus. Le cochon voit le ballon, il s’avance, se penche pour le prendre. Là, il découvre le jeune lecteur, en train de regarder le livre. Un deuxième cochon arrive. Ils sont deux, à se baisser pour regarder l’enfant qui lit le livre. Ils sont curieux et amusants, intéressés par le lecteur qui les observe aussi. Puis, souriants, ils proposent de jouer avec eux. Ils demandent à l’enfant qu’il sait faire des grimaces, ou encore, toucher son nez avec sa langue !

Les jeunes lecteurs sont spectateurs d’une drôle de scène. A hauteur du sol, un ballon est ramassé par un cochon, qui surprend l’enfant. Les animaux curieux interpellent, offrant une situation surprenante et amusante. Mais une autre scène va se dérouler, car les petits animaux roses, vont être surpris par un loup… Le texte est simple, fait de dialogues, interpellant les jeunes spectateurs, qui vont participer, malgré eux, à la petite aventure. L’histoire mélange différentes émotions, entre la surprise, la joie, la peur, pour un récit plaisant et amusant à découvrir. Le final est bien pensé, invitant à la répétition, ce que les enfants adorent ! Le dessin est simple, plutôt rond, doux et coloré, présentant des personnages expressifs.

Y a quelqu’un ? est un album carré, des éditions L’école des loisirs, qui vient compléter la collection Loulou & Cie. Un livre interactif, amusant et surprenant, avec des personnages qui interpellent directement les enfants, qui vont devenir spectateurs de drôles de scènes…

