Comment bien profiter de ses vacances à Athènes ?

Les vacances sont des moments de cessation de travail, pendant une durée déterminée, durant lesquels on se repose pour reprendre des forces. Lors de vos vacances, vous avez la possibilité de voyager pour découvrir un autre pays. À la fois moderne et historique, Athènes possède plusieurs atouts qui font de lui une destination remarquable. Comment pourriez-vous bien profiter de vos vacances à Athènes ?

L’acropole du Parthénon d’Athènes

Lorsque vous pensez à Athènes, une image précise vous vient forcément en tête. C’est l’image de la colline d’Acropole, avec le Parthénon qui est à son sommet. En effet, le Parthénon est un monument considéré comme l’une des sept merveilles du monde antique. Vous pourrez imaginer très vite pourquoi, dès que vous apercevrez le Parthénon sur son rocher sacré pour la première fois.

Le Parthénon est sans doute le lieu le plus emblématique de la capitale, et il sert en plus de point de repère dans la ville. Une journée sur le Parthénon vous fera à coup sûr rêver. En plus, vous aurez une vue imprenable sur la ville.

L’agora antique

Situé au pied de l’acropole, l’agora antique est un ensemble de monuments bien conservés, qui est aussi intéressant que l’acropole. À l’époque de la Grèce Antique, l’Agora était la place publique la plus grande et la plus importante d’Athènes. On peut même considérer cette place comme étant le berceau de la démocratie. C’est une place qui servait en outre de centre administratif, de centre religieux et de centre commercial.

La colline des muses

Encore nommée colline de Philopappos, la colline des muses, est une place qui a une hauteur allant jusqu’à 147 mètres de haut, de là-haut. Vous pourrez y obtenir une vue à 360 degrés sur tout Athènes. Quand vient le coucher du soleil, c’est un espace qui vous offre une très belle vue et un coucher de soleil assez romantique.

Le jardin national d’Athènes

Réalisé au cœur d’Athènes juste à quelques encablures du parlement, le jardin national est un véritable lieu de verdure, où vous devez forcément aller, une fois à Athènes. Ce jardin public créé en 1923 est un lieu calme, ombragé et paisible. L’accès y est gratuit, et ce site de 15 hectares est ouvert à tout le monde.

Plusieurs autres sites historiques sont présents à Athènes, à l’instar du stade olympique qui a abrité les premiers Jeux olympiques et qui a été construit pour la première fois au IVe siècle av. J.-C. Il y a en outre, le temple de Zeus, la porte d’Hadrien… qui sont des lieux assez affluant, en matière de tourisme à Athènes.