Clementoni – Les émotions sur ma frimousse

Les émotions sur ma frimousse est un jeu éducatif Clementoni, fabriqué en Italie, qui propose aux enfants dès 2 ans, de découvrir et comprendre les émotions. Une grande boîte, pour un jeu de grandes cartes illustrées et détaillées.

Clementoni, marque italienne, qui depuis plus de cinquante ans propose des jeux et jouets éducatifs aux enfants, des tout-petits aux plus grands, présente un jeu de cartes, pour découvrir et comprendre les émotions. La marque ne cesse de compléter ses gammes et collection, ainsi Petit Savant se complète avec la belle boîte Les émotions sur ma frimousse. Un jeu éducatif et ludique, pour aider à faire grandir les enfants, qui se découvrent également…

La boîte se compose de sept cartes avec deux histoires illustrées, ainsi que de sept maxi-cartes, avec des expressions faciales. Le matériel est complet, pour une approche ludique et pédagogique des émotions. Les jeunes enfants vont pouvoir découvrir, à l’aide des cartes, différentes émotions, comme la c olère, la peur, la joie, entre autres. Les approches sont variées, avec une découverte des émotions, sur la frimousse de personnages, que les enfants peuvent s’amuser à refaire, comme un mime ou un jeu d’acteur. Les bambins peuvent aussi décrire des scènes représentées sur les cartes, développant une histoire, permettant de détailler l’émotion, de comprendre comment elle prend forme, pour pouvoir ensuite la maîtriser. Le jeu est donc également interactif, très plaisant pour apprendre, tout en douceur, et selon le rythme de chacun, les émotions qui bouleversent parfois le quotidien des enfants. Les cartes permettent de faire des associations entre les émotions et les expressions faciales correspondantes, avec de grandes cartes et illustrations, pratiques à prendre en main, pour les bambins.

Les émotions sur ma frimousse est un jeu ludique, éducatif et interactif, qui permet aux enfants, à travers de grandes cartes, d’identifier des émotions, d’explorer ses propres émotions et de les associer à des expressions faciales, qui peuvent rythmer le quotidien.

