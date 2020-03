Un millionnaire à Lisbonne de JR Dos Santos aux Ed. HC

Les excellentes éditions HC Hervé Chopin présentent le nouveau best seller de JR Dos Santos : Un millionnaire à Lisbonne, la suite de l’édifiant premier opus « L’homme de Constantinople ».

Le pitch :

À la veille de la Première Guerre mondiale, Kaloust Sarkisian règne sur l’empire du pétrole en Europe et dans l’Empire ottoman. Mais l’Histoire n’a pas dit son dernier mot et le très discret millionnaire arménien n’a pas fini de se battre. Se battre pour retrouver son fils emporté dans les « marches de la mort » en Arménie, se battre pour ne pas perdre ses alliés et son honneur durant la Seconde Guerre mondiale, se battre pour préserver sa collection unique d’œuvres d’art et ne jamais cesser de l’enrichir. C’est à Lisbonne que le plus grand magnat du xxe siècle décide finalement de s’installer pour mener la danse géopolitique et s’attaquer à son plus grand adversaire : les États-Unis d’Amérique.

Inspiré de l’histoire de Calouste Gulbenkian, Un Millionnaire à Lisbonne retrace la deuxième partie de la vie de cet Arménien méconnu, qui a pourtant régné sur la géopolitique mondiale et qui a laissé à Lisbonne la plus importante collection d’œuvres d’art au monde.

Quelques mots sur l’auteur :

Journaliste, reporter de guerre, présentateur du 20 H au Portugal, J.R. dos Santos s’est imposé avec la saga Tomás Noronha, comme l’un des plus grands auteurs de thrillers historiques et scientifiques en Europe. Après L’Homme de Constantinople, Un Millionnaire à Lisbonne retrace la deuxième partie de la vie de l’Arménien que l’on surnommait « Monsieur 5% ».

Mon avis de lectrice :

J’attendais avec grande impatience cette suite qui nous plonge dans le monde des affaires, des hommes de pouvoir, de la cruauté et de l’art. Quel bonheur de retrouver l’univers du roman « L’homme de Constantinople », avec cette suite très prometteuse qui se déroule cette fois-ci durant la première moitié du XXème siècle.

Le savoir-faire de JR Dos Santos en matière d’écriture n’est plus à démontrer, et pour ce nouveau roman : « Un millionnaire à Lisbonne », il s’en est donné à coeur joie. Avec cette plume raffinée et virevoltante, l’auteur nous secoue dans tous les sens dans ce récit à la fois poignant et tragique. S’inspirant de la vie de ce grand homme que fut Calouste Gulbenkian, JR Dos Santos dépeint avec précision et efficacité toute l’étendue de la comédie humaine dans ce qu’elle peut avoir de pire et de meilleur.

L’Histoire côtoie l’histoire de cet homme qui a vu sa vie brisée plusieurs fois par des atrocités commises par les hommes, mais qui n’a jamais abandonné. S’enrichissant même de ses souffrances et de son passé terrible, il renaît de ses cendres pour partir à la conquête de ses idéaux : le pouvoir et la beauté. Il réussit à vivre ses rêves et nous donne une idée de la puissance de la volonté et de la détermination.