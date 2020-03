Ma première histoire puzzle/animaux, Ed. Les Grandes Personnes

« Ma première histoire puzzle/animaux » est un joli coffret refermant des histoires en forme de puzzle à reconstituer. Disponible aux Éditions Les Grandes Personnes, Kanae Sato propose ici un petit chef-d’œuvre ludique, très ingénieux et absolument craquant.

Il n’y a bien que chez Les Grandes Personnes que l’on trouve ce genre de livres amusants, aux formats originaux et éducatifs en même temps. Chez FranceNetInfos, nous avons eu un coup de cœur pour l’auteure, Kanae Sato, qui a eu l’idée de présenter les animaux au travers de leur évolution, depuis leur naissance jusqu’à ce qu’ils deviennent grands.

Pour ce faire, elle a imaginé 5 puzzles de 3 pièces à reconstituer dans l’ordre logique par les tout-petits. Les pièces sont de taille raisonnable, faciles à prendre en main et à emboîter. Les couleurs sont vives, les animaux bien choisis. Les dessins sont assez enfantins, quelque peu minimalistes, rendant l’histoire encore plus touchante.

L’enfant assistera donc à l’envolée du papillon, avec cette chenille qui sort de sa chrysalide pour déployer ses ailes colorées. Mais aussi, l’abeille qui butine encore et encore jusqu’à son retour à la ruche auprès des siens. On retrouve forcément l’œuf qui devient poussin, puis poule. Et plein d’autres surprises, comme cette petite fille qui plante ses graines jusqu’à ce qu’elles deviennent de superbes fleurs.

« Ma première histoire puzzle/animaux » permet de lire tout en s’amusant. Et quand la lecture se transforme en jeu, cela devient un plaisir quotidien. À l’aide de papa et maman, ils réussiront à rétablir l’ordre des choses, faire évoluer chaque animal dans leurs lieux d’habitat. Il suffira de reconstituer le puzzle encore et encore.

Le coffret en lui-même est joli comme tout. La boîte fait 9,5 x 26, 5 cm et il est proposé au prix de 12,50 €. Il sera disponible en librairie à partir du 5 mars 2020.

Pour quelle version allez vous craquer ? Animaux ou nature ?