Déjeuner en paix de Charlotte Gabris au Cherche Midi Editeur

Les excellentes éditions du Cherche Midi présentent un roman frais, divertissant et profond à la fois : Déjeuner en paix de Charlotte Gabris.

Le pitch :

Paris. Une terrasse. Deux femmes.

Paris, une terrasse de café ensoleillée. C’est l’heure du déjeuner, les gens font la queue. Les salades sont immangeables, une tasse de thé coûte huit euros, le personnel est abject. Mais les gens font la queue.

Une jeune provinciale est attablée, seule. À ses côtés, une Parisienne attend son amoureux qui tarde à la rejoindre.

Deux femmes qui n’ont a priori rien en commun. Si ce n’est que l’une et l’autre se regardent, se jaugent, se moquent.

Peut-on parler fort, ne jamais sourire, et porter un panier en osier avec autant d’assurance et d’aplomb ? se demande la première.

Peut-on boire un verre de vin en trinquant… avec soi-même, et sembler heureuse malgré tout ? se demande la seconde.

Mais sont-elles si différentes ? Et qui sont-elles pour se juger si durement ?

Charlotte Gabris s’amuse ici de la rivalité féminine avec malice.

Et si nous essayions, nous aussi, de déjeuner en paix ?

Quelques mots sur l’auteure :

Charlotte Gabris est comédienne et dramaturge. Elle a notamment écrit, en 2017, la pièce de théâtre Merci pour le bruit.

Mon avis de lectrice :

Je connaissais Charlotte Gabris comme comédienne de talent, cultivant un art du comique avec ses personnages proche de la belle ingénue parfois un peu naïve, au charme fou. Avec la lecture de son roman : Déjeuner en paix paru au Cherche Midi Editeur, je découvre une auteure sensible, à l’humour féroce et piquant, un vrai talent d’écriture à suivre de près !

Charlotte Gabris nous prend en otage dès les premières pages, comment résister à ce charme insidieux, à cette mécanique narrative intense qui vous oblige à continuer la lecture sans pouvoir lâcher le livre… En se basant sur les portraits des deux principales protagonistes, on assiste à une mise en abyme de la culture de l’apparence, telle que notre société contemporaine l’appréhende. Sous des aspects de roman léger, l’auteure dresse une critique sous-jacente des diktats des faux-semblants, avec un humour cinglant et une verve saisissante.