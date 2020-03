Les excellentes éditions La Librairie Vuibert présentent un livre très instructif de conversations autour de la littérature, avec une magnifique préface de François Morel : Et vous, vous les rangez comment, vos livres ? de Nicolas Carreau.

Le pitch :

Du plus petit au plus grand, par couleur, par auteur, par genre, par collection ? En bas les beaux-livres et les bandes dessinées, en haut les poches ? Ceux qu’on a aimé d’un côté, ceux qu’on doit lire de l’autre et, bien mis en évidence, les ouvrages qu’il est de bon ton d’avoir mais que l’on n’ouvrira jamais ? Faut-il garder ses livres d’enfance ? Comment cacher les « inavouables » au regard des autres ?

Chacun a sa façon de trier, de ranger ses livres, ou au contraire de les laisser en désordre. D’aucuns les disséminent partout chez eux quand d’autres les regroupent méthodiquement. De nombreuses personnalités ont accueilli chez elles Nicolas Carreau, pour explorer ces objets intimes que sont leurs bibliothèques. Celles d’Enki Bilal, de Clémentine Célarié, de Valérie Damidot, de Nathalie Dessay, de Douglas Kennedy, de MC Solaar, d’Anne Sinclair ou encore de Bruno Solo ressemblent à leurs propriétaires, même si elles réservent bien des surprises… ! Et la vôtre ?

Découvrez les bibliothèques de David Abiker, Christophe Barbier, Philippe Besson, Enki Bilal, Patrick Brion, Isabelle Carré, Clémentine Célarié, Jeanne Cherhal, François de Closets, Costa-Gavras, Valérie Damidot, Dave, Vincent Delerm, Nathalie Dessay, Bruno Fuligni, Christophe Honoré, Jul, Douglas Kennedy, Michel-Edouard Leclerc, Olivier Marchal, Thierry Marx, François Morel, Patrick Pelloux, Patrick Poivre d’Arvor, Nathalie Rheims, Sanseverino, Anne Sinclair, MC Solaar, Bruno Solo, Philippe Tesson, Philippe Vandel, Jacques Weber, Bernard Werber, Ariel Wizman.

Quelques mots sur l’auteur :

Nicolas Carreau est journaliste et chroniqueur littéraire sur Europe 1. Chaque semaine, dans son émission « La Voix est livre », il se rend chez une personnalité pour explorer avec elle sa bibliothèque. Il est l’auteur, à La Librairie Vuibert, de L’avenir est pavé de bonnes intentions (2015), des Légendes du Masque de fer (2014) et La vraie vie des héros (2017).

Mon avis de lectrice :

Et vous, vous les rangez comment, vos livres ? de Nicolas Carreau aux Editions La Librairie Vuibert est une belle plongée dans la littérature, une passion qui anime tant de gens et qui les relie d’une certaine manière les uns aux autres. C’est cette passion que Nicolas Carreau met en exergue en investiguant les bibliothèques des personnalités célèbres contemporaines.

Autant instructif que divertissant, ce livre se déguste comme une assiette d’antipasti, on peut y piocher des informations sur les personnalités qu’on apprécie, en se réservant le plaisir de zapper celles qu’on apprécie moins ! Cette souplesse donne une liberté de lecture que j’ai beaucoup appréciée pour appréhender cet ouvrage atypique et chaleureux.